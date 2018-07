Nie będzie radaru na Górze Św. Anny. IMGW odstąpił od umowy

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK IMGW odstąpił od umowy na zaprojektowanie stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny

Nie będzie stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny. IMGW odstąpił właśnie od umowy na jego budowę. Wykonawca, firma Qumak, uważa jednak odstąpienie za nieskuteczne.

Możemy zostać bez prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych, a to dlatego, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma środków na dalsze funkcjonowanie.

W czwartek pisaliśmy w money.pl, że w tym roku zmienił się model finansowania IMGW. Budżet Instytutu to 35 mln zł, a nie 100 mln. Środki skończyły się już w czerwcu, na razie nie została przyznana bezzwrotna dotacja z Urzędu Dozoru Technicznego. Nie ma pieniędzy na bieżącą działalność, naprawy urządzeń.

Dziś z kolei pojawiła się informacja o tym, że IMGW odstąpił od umowy zawartej w 2014 r. z konsorcjum w składzie Qumak i Zakład Techniczno-Budowlany Polbau na zaprojektowanie i budowę "pod klucz" stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny za 15,37 mln zł brutto, podał Qumak.

Qumak: odstąpienie jest nieskuteczne

- Jako przyczynę odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zamawiający podał niewykonanie obowiązków umownych w zakresie zapewnienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jego przedstawienia - czytamy w komunikacie.

Zarząd stoi na stanowisku, że odstąpienie jest nieskuteczne. Podstawa odstąpienia wskazana przez zamawiającego o nieprzedłożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest okolicznością leżącą wyłącznie po stronie zamawiającego - wyjaśnia.

Niezależnie od rzeczywistych powodów odstąpienia, Qumak i tak od czterech lat nie może zrealizować umowy, a to z powodu braku pozwolenia na budowę. IMGW nie uzyskał do tej pory decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do dalszej realizacji umowy. W związku z tym Qumak nie może przedłożyć ubezpieczycielowi aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Firma informuje, że kilkakrotnie wzywała Instytut do przedłożenia tej decyzji. Wnioski pozostały bez odpowiedzi.

