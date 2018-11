"Nie jesteśmy czarną owcą Europy". Henryk Kowalczyk o polityce energetycznej

- Węgiel to dla nas jest teraz konieczność. Gdybyśmy w tej chwili odeszli od węgla, to zabrakłoby prądu - powiedział na antenie Polsat News. - Jeśli palimy gazem, też emitujemy CO2 - powiedział Kowalczyk. - Nie twórzmy z węgla jedynego winowajcy.

- Od 1989 roku zredukowaliśmy emisję CO2 o 30 proc. Mówienie o tym, że to my jesteśmy jakąś zakałą w Europie jest absolutnie nieprawdziwe - powiedział Kowalczyk.

- To jest bezemisyjna energetyka i to musimy u siebie budować - powiedział. - Zarówno w planie energetycznym ministra energii jak i w założeniach środowiskowych do 2050 roku jest przewidziany udział węgla. On będzie malał. Ale nie można powiedzieć, że do 2030 roku znikną wszystkie elektrownie węglowe, bo nie mielibyśmy prądu. Podjęto decyzję o budowie elektrowni jądrowej, a ponadto każde nowe moce mają być z energetyki czystej.