Nie podniesiemy wieku emerytalnego. Będziemy zachęcać ludzi, by dłużej pracowali - mówi Sławomir Neumann

Nie można ustawowo nakazywać ludziom dłużej pracować, ale należy doprowadzić do sytuacji, by było to opłacalne i dla przedsiębiorcy, i dla pracownika – deklaruje Sławomir Neumann.

Jeśli Platforma wygra wybory, nie podniesie wieku emerytalnego – zapewnia Sławomir Neumann. Potwierdził tym samym wcześniejsza deklarację Grzegorza Schetyny, który nie tylko obiecał, że manewrowania przy wieku emerytalnym nie będzie, ale też dodał, że "dla wszystkich, którzy zechcą pracować wprowadzimy zachęty i ułatwienia" - informuje PAP.

- Wiemy, że ludzie muszą dłużej pracować. Ale nie możemy tego wprowadzić ustawą. Życie pokazało, że to nieskuteczna forma. Mówimy od wielu miesięcy, że musimy stworzyć ekonomiczne zachęty do pracy. Żeby się ludziom chciało i opłacało pracować, a nie przechodzić na emeryturę - podkreślił szef klubu PO.

7 proc. z grupy 60+ jest aktywnych zawodowo. "Dywersyfikacja oszczędzania na emeryturę potrzebna"

Według niego przywrócenie wyższego wieku emerytalnego nie ma sensu, "bo przyjdą populiści za rok i to wywalą".

- Bez sensu kopać się z koniem. Jesteśmy mądrzejsi od populistów - powiedział Neumann.

Zadeklarował, że Platforma chce szukać rozwiązań ekonomicznych, które zachęcą ludzi do pracy.

- Będzie się opłacało pracować, a nie przechodzić na emeryturę. To będzie opłacalne i dla przedsiębiorcy i dla pracownika - zapowiedział.

