Gracze kupują również urządzenia do gier – komputery, konsole, których sprzedaż jest najwyższa od siedmiu lat.

Zwiększone zyski liczą również producenci gier z Polski. Z danych Newzoo wynika, że do końca roku Polacy wydadzą na gry w sumie ponad 0,5 mld dol. Światowe wydatki Newzoo prognozuje na ok. 135 mld dol.

Ze wzmożonego zainteresowania chcą korzystać również polscy producenci. Sebastian Wojciechowski, szef People Can Fly przekonuje, że nasze firmy od dawna nie muszą udowadniać, że są w stanie stworzyć dobre gry na tym poziomie.

- Mamy tego przykłady choćby w postaci "Wiedźmina”, "Dying Light" czy "Bulletstorm". Jest kilka studiów przygotowanych organizacyjnie i finansowo, by tym produkcjom podołać – zapewnia.

Developerzy szukają dodatkowych źródeł zysku również w tzw. loot boxach. To różnego rodzaju płatne akcesoria i karty, które można kupować wewnątrz gry. Wg NPD tylko we wrześniu popyt na takie dodatki wzrósł rok do roku o 43 proc.