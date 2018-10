Nielegalne odpady wracają z Polski do Wielkiej Brytanii. Już 1,4 tys. ton

Działania GIOŚ przyspieszyły po serii głośnych podpaleń składowisk śmieci.

Już 1,4 tys. ton nielegalnie sprowadzonych do Polski odpadów wróciło do Wielkiej Brytanii - poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Prowadzona z brytyjskimi władzami akcja ma potrwać jeszcze prawie pół roku.



"Do teraz, w wyniku działań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zwrócono ponad 1400 ton nielegalnych odpadów" - poinformował GIOŚ w wydanym w czwartek komunikacie.

Jak wyjaśniono, zwrot nielegalnie przywiezionych do Polski z Wielkiej Brytanii odpadów potrwa do końca pierwszego kwartału 2019 r. Szczegóły procedury tego zwrotu zostały uzgodnione przez GIOŚ z przedstawicielami brytyjskiego Environment Agency.

GIOŚ poinformował też, że kilka dni temu przyjął delegację brytyjskiej agencji, a spotkania odbyły się w Urzędzie Miasta Stargard i w siedzibie WIOŚ w Poznaniu.

Wspólnie z przedstawicielami prokuratury, policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej oraz organami samorządowymi omówiono przypadki nielegalnego przywozu odpadów na tereny województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Zostały też przeprowadzone oględziny w miejscu, gdzie w zeszłym roku zostały wyładowane nielegalnie przywiezione odpady z Wielkiej Brytanii. Podczas rozmów uzgodniono termin zwrotu nielegalnie przywiezionych odpadów.

Przedstawiciele polskich i brytyjskich służb ochrony środowiska rozmawiali także o sposobie postępowania z odpadami pozostawionymi na naczepach po ich zatrzymaniu i o wspólnej strategii zapobiegania podobnym przypadkom w przyszłości.

O pierwszych sukcesach w akcji odsyłania nielegalnych śmieci do Wielkiej Brytanii GIOŚ poinformował na początku września. Na Wyspy zostało wówczas zwrócone ponad 800 ton odpadów. Zapowiedziano wówczas odesłanie kolejnych kontenerów.

Najwyższa Izba Kontroli już w marcu ubiegłego roku ostrzegała, że obowiązujące przepisy mogą doprowadzić do aktywizacji szarej strefy, a nawet do podpaleń odpadów. Faktycznie, w 2018 roku doszło do co najmniej stu pożarów w miejscach magazynowania odpadów. Często płonęły tworzywa sztuczne, opony i elektrośmieci, które nielegalnie sprowadzono z zagranicy.

Powstrzymanie plagi pożarów wysypisk śmieci mają przynieść zmiany w prawie. Ministerstwo Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach zaproponowało skrócenie do roku pozwolenia na prowadzenie wysypiska, a nieuczciwym przedsiębiorcom śmieciowym ma grozić do 2 mln zł kary i 5 lat więzienia.

