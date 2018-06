Niemcy nie takie ekologiczne. Nie osiągną celów klimatycznych

Fot. Reporters/REPORTER OZE zastąpi atom?

Niemiecki rząd rozwiał nadzieje. Kraj nie osiągnie docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Mówi on o obniżce o 40 proc., podczas gdy w najlepszym wypadku może to być 32 proc.

O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na analizę rządowego raportu na portalu Quartz. Niemiecki rząd, jako powód niespełnienia celów podał gwałtowne tempo wzrostu gospodarki oraz rosnącą liczbę pojazdów.

Powołano się również na „zaskakująco spory wzrost populacji”, który spowodował wzrost zużycia energii. Jak przypomina dziennik, w ciągu ostatnich kilku lat Niemcy przyjęły około miliona migrantów.

„Raport o ochronie klimatu to 120-decybelowy sygnał alarmowy” - uznała Grupa ds. Środowiska WWF Germany, stwierdzając, że jest on dowodem na różnice między tym, co mówi rząd, a tym, co robi w odniesieniu do celów klimatycznych.

