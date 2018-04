Nieoczekiwana zmiana planów. To Lotos może przejąć Orlen

Fot. Ostalski/REPORTER

To Lotos, a nie Orlen, może być stroną przejmującą w planowanej transakcji mającej na celu połączenie obu koncernów - wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej".

aktualizacja 14:02

Dotychczas mówiło się, że to Orlen przejmie Lotos. Wydawałoby się to bardziej naturalne, bo to spółka znacznie większa, a na rynku paliwowym nie ma sobie w Polsce równych.

Jak jednak ustaliła "Rz" w kilku niezależnych źródłach, scenariusz bazowy zakłada, że to Lotos wyemituje akcje, które otrzymają udziałowcy Orlenu. To pozwoli głównemu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa - przeprowadzić całą operację łatwiej i szybciej.

Obie spółki poprosiliśmy o komentarz do tych doniesień.

"Jesteśmy w trakcie badania wszystkich aspektów prawnych i operacyjnych przeprowadzenia procesu. Według dzisiejszej wiedzy uznajemy szacowany termin jego realizacji za niezagrożony. Nie komentujemy przypuszczeń i doniesień medialnych" - napisał w odpowiedzi zespół prasowy Orlenu.

Na odpowiedź Lotosu czekamy.

Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym pod koniec lutego Orlen i Skarb Państwa zobowiązały się do "podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji" kupna przez Orlen akcji grupy Lotos od jej akcjonariuszy, w tym w szczególności od Skarbu Państwa.

Zaskakujące doniesienia "Rzeczpospolitej" na początku nie wywołały większego poruszenia wśród inwestorów, którzy zdali się nie wierzyć w taki scenariusz. Gdyby w tę stronę poszedł cały proces przejęcia, na pewno wyglądałoby to zupełnie inaczej.

Z czasem jednak akcje Lotosu powoli zaczęły zyskiwać na wartości, a Orlen utkwił w okolicach dziennych minimów. Od samego rana widać było pewną nerwowość wokół nich, w efekcie czego notowania spadały w okolicach 1,5 proc.

Na godzinę 14:00 Lotos zniwelował straty do 0,5 proc., a Orlen pogłębił spadki do 2 proc.

O planach połączenia Orlenu i Lotosu mówiło się już od wielu miesięcy. Wszystkie pogłoski były jednak dementowane, minister energii Krzysztof Tchórzewski wypowiadał się o pomyśle bardzo wstrzemięźliwie. Ostatecznie pod koniec lutego tego roku oficjalnie został podpisany list intencyjny w sprawie połączenia obu spółek paliwowych.

