Rzeczniczka rządu: będzie 500 zł dla niepełnosprawnych. Porozumienia jednak nie ma

Fot. Sylwia Olszewska Protest rodzicow niepelnosprawnych dzieci w Sejmie.

Będzie 500 zł na rehabilitację dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - poinformowały właśnie w Sejmie Elżbieta Rafalska i Joanna Kopcińska. Zaproponowano im jednak nie dodatek pieniężny, ale rzeczowy.

- Przychodzimy z propozycją premiera Mateusza Morawieckiego, która uwzględnia pierwszy postulat osób protestujących w Sejmie. Mamy dobrą informację: jest 500 zł na rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - powiedziała Kopcińska.

Dodatek byłby wprowadzany stopniowo. Najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. - 400 zł i od czerwca 2019 r. - 500 zł.

Oczekiwania rodzin niepełnosprawnych były inne. Chcieli pieniędzy od razu w pełnej kwocie.

Co więcej, rodziny chciały, by te pieniądze miały być dołączane do renty socjalnej, ale nie takie są plany rządu. Rząd proponuje bowiem dodatek rzeczowy.

Protestujący w sejmie mówią: Dorosłym osobom niepełnosprawnym jest potrzebna żywa gotówka.

Dlatego od protestu nie odstępują. - Prawdopodobnie spędzimy majówkę w sejmie - mówią przedstawiciele rodzin.

Zobacz także: Balcerowicz komentuje zapowiedź daniny solidarnościowej

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl