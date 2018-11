Państwowe spółki uciekają z TVN i nie mają kontroli nad PFN, wynika z raportu NIK

- Państwowe firmy mają łożyć na Fundację, choć nie mają już wpływu na to, jak pieniądze od nich są wydawane. Nawet zmiany w statucie Fundacji w praktyce były forsowane bez wiedzy fundatorów - czytamy w raporcie. NIK wykazała, że "sprzyjał temu brak podstaw prawnych obligujących przedstawicieli spółek w Radzie Fundacji do konsultowania swoich działań z fundatorami".

NIK zauważył też, że coraz mniej państwowe spółki reklamują się w TVN, ale za to częściej wybierają Polsat. - Udział TVN w torcie reklamowym państwowych spółek od 2015 do I połowy 2017 skurczył się z 22,3 proc. do 1,6 proc. Tymczasem Polsatu rozrósł z 15,8 proc. do 33,9 proc. - czytamy w opracowaniu.