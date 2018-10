Nino o biznesie: Casharing wg Macieja Panka - kiedy zacznie zarabiać?

Dlaczego carsharing to carsharing, a nie po prostu "auta na minuty"? Maciej Panek, właściciel firmy carsharingowej tłumaczy, dlaczego nie spolszczył tej nazwy, choć... nie jest to największy problem w prowadzeniu tego biznesu. A co jest?

Gość tego odcinka programu "Nino o biznesie" mówi jak chce zabiegać o klienta i co robi, żeby jego auta były dostępne dosłownie "za rogiem". A ma o co walczyć, bo ta usługa wciąż nie jest rentowna, co ma się zmienić już w przyszłym roku.

W rozmowie z Nino Dżikija wyjawia też, jakimi samochodami jeździ prywatnie.

