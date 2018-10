Nino o biznesie: morze determinacji i pożyczone 10 tys. zł. Tak zaczynał Maciej Panek

Elektromonter górnictwa podziemnego, strażnik miejski, inwestor giełdowy, biznesmen. Życiorys Macieja Panka, właściciela firmy Panek CarSharing to dobry materiał na książkę.

Pierwszym biznesem była tradycyjna wypożyczalnia samochodów, z jednym autem wyleasingowanym za pożyczkę z Urzędu Pracy. O początkach własnego biznesu mówi: wtedy robi się wszystko, co jest możliwe; jeśli jesteśmy zdeterminowani, to przyjdzie nam każdy pomysł do głowy, żeby to przeprowadzić. Pierwsze auto po miesiącu zostało rozbite, ale to Macieja Panka nie zniechęciło.

Bohater tego odcinka programu „Nino o biznesie” dziś prowadzi firmę carsharingową, która dysponuje dwoma tysiącami aut i wciąż inwestuje w nowe.

Zobacz pierwszą część rozmowy Nino Dzikiji z Maciejem Pankiem



Początki nie były łatwe, nie tylko ze względu na zniszczone auta, ale także np. konieczność odzyskiwania ich po tym, jak korzystający z nich przemytnicy wpadali w ręce policji. Maciej Panek mówi o determinacji i stresie, z jakim wiąże się u niego prowadzenie biznesu. Jakim jest człowiekiem i co może poradzić ludziom, którzy dopiero zaczynają swój biznes? Nino Dżikija zaprasza na program „Nino o biznesie”.

