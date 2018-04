Niższa pensja posłów. Na weto prezydenta nie ma co liczyć

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER/EAST NEWS Prezydenty przypieczętuje obniżenie pensji poselskich?

Prezydent Andrzej Duda zostawi w gestii ministrów kwestię obniżenia pensji poselskich i senatorskich zapowiedzianych przez Jarosława Kaczyńskiego. - Myślę, że pan prezydent nie będzie wetował – powiedział w Trójce prezydencki minister Andrzej Dera.

Czy w Kancelarii Prezydenta RP planowane są obniżki pensji lub przekazanie przez ministrów nagród na cele charytatywne? Takie pytanie usłyszał w sobotę na antenie radiowej Trójki Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

- Każdy z nas sam podejmie decyzję, co z tym zrobić i jak zrobić. Takie są ustalenia, jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta – wypowiedź Dery przytacza Polska Agencja Prasowa. - Prezydent miał polecić, by każdy we własnym sumieniu zadecydował i każdy z nas podejmie takową decyzję - dodał.

Derda zasugerował również, że prezydent nie będzie wetował ustawy obniżającej zarobki posłów.

Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. "Głos ludu, głos Boga"

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński podczas czwartkowej konferencji prasowej, zorganizowanej po specjalnej naradzie Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że złoży projekt, w myśl którego obniży pensje poselskie i senatorskie o 20 proc.

Jeśli parlament przegłosuje projekt obniżający pensje (co jest niemal pewne, bo posiadający większość parlamentarną PiS ma obowiązywać dyscyplina), wówczas – jak policzyliśmy w money.pl - uposażenie zostanie zmniejszone o 2004 zł. Wyniesie więc 8017 zł brutto, czyli około 5,6 tysiąca na rękę.

Ile zarabiają politycy? Zarobki posłów i senatorów Uposażenie

(miesięcznie brutto) Dieta poselska

(miesięcznie brutto) Razem

(miesięcznie brutto)

Pensja obecna 10 021 zł 2 505 zł 12 526 zł Pensja po obniżce o 20 proc. 8 017 zł 2 004 zł 10 021 zł Źródło: Wyliczenia money.pl na podstawie danych rządowych

To nie jest jednak cała pensja parlamentarzysty. Do tego trzeba bowiem doliczyć comiesięczną dietę parlamentarną. Poseł lub senator może ją wydawać na wszystko, co ma związek z pracą posła, a więc chociażby na dojazdy, wyżywienie czy organizację spotkań z wyborcami.

Dieta ta stanowi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest to 2 505 zł, które nie podlega już opodatkowaniu. Po obniżce dieta parlamentarna będzie wynosić już 2004,16 zł na rękę.

Inkasujący dotąd co miesiąc ponad 12,5 tys. zł brutto poseł i senator, po obniżce, będzie otrzymywał pensję wysokości nieco ponad 10 tys. zł brutto miesięcznie. Czyli około 7,6 tys. zł na rękę.

