Nowa grupa robocza ds. handlu. Po co? To jeszcze tajemnica

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER/EAST NEWS Przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców powstaje grupa robocza do spraw handlu.

Przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców powstaje grupa robocza do spraw handlu. Choć sam rzecznik Adam Abramowicz nie ujawnia, czym zajmie się ta grupa, to nieoficjalnie mówi się o co najmniej dwóch tematach.

O powołaniu grupy poinformował w środę portal wiadomoscihandlowe.pl. Jak czytamy, do jej składu zostały zaproszone między innymi osoby uczestniczące dawniej w pracach zespołu roboczego działającego przy Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Tym zespołem kierował właśnie Abramowicz.

Rzecznik MŚP powiedział portalowi, że dokładna tematyka, którą zajmie się grupa, będzie dopiero ustalana po jej powołaniu. Jednak osoby, które Abramowicz w środę na spotkanie, były nieco bardziej rozmowne.

Okazuje się, że tematem, który nadal interesuje branżę, jest zakaz handlu w niedziele. Zwłaszcza w kontekście zapowiedzi uszczelnienia przepisów, między innymi poprzez rozwiązanie problemu sklepów, które pod płaszczykiem "placówki handlowej" działają w każdą niedzielę (placówki pocztowe są wyłączone spod zakazu handlu).

Innym tematem, którym może się zająć grupa, jest - jak podaje portal - kwestia rynku franczyzy w Polsce.

"Nie ma co ukrywać, że stroną o nieproporcjonalnie większej sile w relacji franczyzodawca-franczyzobiorca jest ten pierwszy. Jednak biorąc pod uwagę, że Adam Abramowicz został rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, a nie dużych przedsiębiorców, należy oczekiwać, że poprzez swoje działania będzie się starał o wspieranie franczyzobiorców wraz z ich niewielkimi, zwykle rodzinnymi biznesami" - czytamy.

