Praca w Polsce. Coraz więcej firm zatrudnia Białorusinów

Co dziesiąta firma z branży produkcyjnej chce w najbliższym czasie poszukiwać do pracy obywateli Białorusi, wynika z analizy Personnel Service. Są oni pierwszym po Ukraińcach wyborem wśród pracowników spoza Unii Europejskiej.

- Białorusini coraz częściej ustawiają się w kolejce po pracę w Polsce, bo podobnie jak Ukraińcy, mogą przyjeżdżać do Polski w ramach uproszczonej procedury zatrudniania -stwierdza prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej coraz chętniej są rekrutowani. W pierwszym półroczu tego roku liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Białorusinom może nie była tak imponująca jak w przypadku Ukraińców - niemal 33 tys., ale istotnie wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Spodziewamy się, że wzrostowy trend się utrzyma, choć w perspektywie najbliższych kilku lat nie ma raczej możliwości, żeby obywatele jakiekolwiek innego kraju niż Ukraina zaczęli dominować na polskim rynku pracy - tłumaczy prezes Inglot.

Z badania wynika również, że Białorusini są pierwszym po Ukraińcach wyborem, jeśli chodzi o pracowników spoza Unii Europejskiej. Za nimi są Gruzini, których zatrudnia 2,7 proc. firm, potem Mołdawianie (1,1 proc.) i Ormianie (0,9 proc.).

"Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów zatrudniających Białorusinów, najwięcej małych firm zadeklarowało, że zatrudnia obywateli Białorusi - 9 proc.. W firmach średnich i dużych na taki krok zdecydowało się po 7 proc. ankietowanych. Co więcej, również w przypadku małych firm najbardziej wzrosła liczba tych, które zaczęły zatrudniać Białorusinów - w I półroczu 2018 r. byli oni w zespołach tylko 2 proc. takich przedsiębiorstw. Obywatele Białorusi zajmują wolne miejsca pracy przede wszystkim w handlu i produkcji, są już odpowiednio w 12 proc. i 11 proc. firm z tych branż - czytamy w raporcie.

Badanie "Barometr Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2018" zostało przeprowadzone w lipcu 2018 roku na próbie 300 pracodawców, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników).

