Ukraińcy w Polsce. Zarabiają nieźle, wydają zaskakująco mało

75 proc. Ukraińców w Polsce zarabia miesięcznie na rękę powyżej 2,5 tys. zł. Wyniki najnowszego „Barometru Imigracji Zarobkowej” pokazują, że Ukraińcy zarabiają na analogicznych stanowiskach tyle samo co Polacy, a czasami nawet więcej.

Analizy Personnel Service, firmy zajmującej się rekrutacją pracowników z Ukrainy na rzecz polskich pracodawców, pokazują, że 3 na 4 Ukraińców w Polsce zarabia 2,5 tys. zł netto, a 15 proc. deklaruje kwotę wyższą niż 3,5 tys. zł

Co trzecia firma płaci naszym wschodnim sąsiadom od 13,7 do 15 zł brutto za godzinę, 16 proc. od 16 do 20 zł brutto, a co dziesiąty pracodawca oferuje stawkę powyżej 20 zł brutto. Często jest jednak tak, że Ukraińcy w Polsce pracują więcej godzin niż zwyczajowe osiem.

Pracodawcy kuszą benefitami

Ukraińcy starają się przy tym żyć skromnie. Prawie 9 na 10 z pracujących Ukraińców na swoje miesięczne utrzymanie w Polsce wydaje mniej niż 1000 zł. Na dosyć niskie koszty życia wpływ mają benefity oferowane przez pracodawców.

- Oprócz odpowiedniej pensji, dla Ukraińców liczą się dodatkowe benefity. Dzięki temu praca w Polsce jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla Ukraińców, bo mogą sporo zaoszczędzić – mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service, komentując „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018”.



Połowa Ukraińców pracujących w naszym kraju ma zapewnione mieszkanie, a co trzeci wyżywienie. Na trzecim miejscu najczęściej oferowanych benefitów znalazł się transport do pracy – 28 proc. wskazań, podobna liczba pracowników ma darmowy internet – 27 proc.



- Ze względu na dodatkowe koszty, zatrudnianie kadry ze Wschodu jest często droższe niż znalezienie pracownika na rynku. Nierzadko jest to jednak jedyny sposób, by wypełnić luki kadrowe – podkreśla Krzysztof Inglot z Personnel Service. - Zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu cały czas rośnie. W porównaniu do I półrocza br. wzrosło aż o 10 p.p. - mówi Krzysztof Inglot.

- Co więcej, wyniki naszego raportu wskazują, że co siódmy pracodawca w Polsce uważa, że obecnie jest trudniej o ukraińskiego pracownika - dodaje.

Utrzymanie za mniej niż 200 zł

Benefity otrzymywane przez pracodawców pozwalają Ukraińcom mało wydawać i sporo zaoszczędzić. Jak pokazało badanie, na swoje utrzymanie 39 proc. Ukraińców wydaje od 200 do 500 zł miesięcznie, a co piąty nawet mniej niż 200 zł. W kwocie od 500 do 1000 zł mieści się 29 proc. imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Wydatki jednak powoli rosną – w pierwszym półroczu 2018 r. mniej niż 500 zł wydawało 66 proc., obecnie jest to 59 proc.Zarobki to drugi, zaraz po bliskości geograficznej, najczęściej wskazywany przez Ukraińców powód wyboru Polski na miejsce imigracji zarobkowej. Tak odpowiedziało 51 proc. respondentów – o 9 p.p. więcej niż w poprzedniej edycji „Barometru Imigracji Zarobkowej” . Nie bez znaczenia jest też język, na tyle podobny, że nie musi stanowić bariery.