Nowa inwestycja w Łodzi. Powstaną miliony zmywarek

Pod Łodzią powstanie fabryka zmywarek BSH. Ma produkować trzy miliony urządzeń rocznie.

Akt erekcyjny pod nową inwestycję został podpisany m.in. przez prezesa zarządu BSH Konrada Pokutyckiego, członka zarządu i dyrektora oddziału w Łodzi Olivera Giersberga oraz prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską.

Zakład powstanie nieopodal otwartego niedawno Centrum Logistycznego BSH przy ulicy Jędzrzejowskiej w Łodzi. – Produkujemy coraz więcej, eksportujemy coraz więcej, a co za tym idzie, potrzebujemy coraz więcej przestrzeni – stwierdził Pokutycki.

Na razie na teren centrum przeniesie się fabryka zmywarek, a na jej miejscu rozbudowana zostanie fabryka pralek.

- Nowa fabryka produkować będzie między innymi zmywarki wyposażone w system Home Connect – zapowiedział Pokutycki. To autorskie rozwiązanie BSH, bazujące na internecie rzeczy. Umożliwia ono użytkownikom zdalne zarządzanie AGD oraz większą ilość funkcji. Po raz pierwszy Home Connect będzie instalowany na urządzeniach produkowanych w Polsce.

Miejsce lokalizacji nie jest przypadkowe. Fabryka na co dzień będzie współpracować z centrum logistycznym, które posiada wewnętrzną stację kolejową. Z tego powodu pomiędzy budynkami powstaną zadaszone i obudowane łączniki o długości 58 m każdy, co pozwoli na płynny przepływ materiałów między fabryką a centrum logistycznym, a także usprawni logistykę gotowych produktów z fabryki do miejsc docelowych.

Dzięki budowie nowej fabryki ma powstać 1500 nowych miejsc pracy. Uruchomienie produkcji jest planowane na połowę 2019 r.

