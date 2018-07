Nowa ulga podatkowa. Resort kultury chce promować patriotyzm w grach wideo

Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Resort Piotra Glińskiego proponuje nową ulgę podatkową

Resort kultury dostrzega potencjał gier wideo. Mają wielu odbiorców na całym świecie i mogą przyczynić się do korzystnego promowania wizerunku Polski. Dlatego chce ulgi podatkowej dla tych produkcji, które są „patriotyczne”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postuluje wprowadzenie ulgi podatkowej dla producentów gier wideo "o charakterze kulturowym". W projekcie ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo wyjaśnia, że ulga dawałaby możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowalnych. Zdaniem resortu, przełoży się to na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19 proc. kosztów kwalifikowalnych.

To, czy gra będzie mogła zostać objęta ulgą, będzie rozpatrywane indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy. Przy opracowywaniu testu wzięto by pod uwagę rozwiązania stosowane w innych krajach UE, tj. nawiązujące do modelu brytyjskiego (Video Games Tax Relief) oraz francuskiego (Crédit d'impôt jeu vidéo). Kryteria odnosiłyby się m.in. do miejsca akcji, głównych bohaterów i obecności elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego.

„Do kluczowych oczekiwanych efektów wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie należy zaliczyć zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze gier wideo, co przełoży się na większe wpływy do budżetu państwa z tytułu PIT” – uważa resort kultury.

Światowy trend

Wprowadzenie w Polsce rozwiązań planowanych w projekcie jest z perspektywy światowych trendów rynkowych oraz konkurencji międzynarodowej działaniem koniecznym - uważa resort kultury. Jak zaznacza w wyjaśnieniach opublikowanych na stronie internetowej Kancelarii Premiera, „podobne mechanizmy od lat funkcjonują w innych krajach, przede wszystkim w tych, których rynki gier wideo znajdują się w ścisłej światowej czołówce – np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Finlandii”.

Wprowadzenie rozwiązań planowanych w projekcie stanowi realizację zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260).

Rozwój gier wideo wpłynie na PKB

Sektor gier wideo staje się w ostatnich latach jednym z kluczowych i najszybciej rozwijających się sektorów kultury i kreatywnych na świecie – zauważa Ministerstwo Kultury. Budżety produkcyjne i promocyjne największych i odnoszących globalne sukcesy gier wideo już teraz porównywalne są z budżetami najdroższych produkcji filmowych. Wartość światowego rynku gier wideo w roku 2017 szacowano na blisko 110 mld USD. Wedle prognoz w roku 2030 zbliży się ona do 130 mld USD.

Z kolei wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł, zaś prognoza na rok 2019 to 2,23 mld. Szacuje się, że w Polsce działa ok. 330 tworzących gry firm (w tym 18 notowanych na giełdzie), które w sumie zatrudniają przeszło 4000 osób. Liczba pracowników tego sektora stale rośnie.

Polska branża gier wideo rozwija się więc obecnie bardzo dynamicznie, generując znaczące wpływy do budżetu państwa oraz tworząc liczne miejsca pracy. W roku 2017 rodzimy rynek gier wideo pod względem wartości zajmował 23. miejsce na świecie i 7. miejsce w Europie, generując 0,10 polskiego PKB, podczas gdy w przodujących pod tym względem krajach, takich jak np. Japonia, Korea Południowa, Chiny czy Ukraina, wartość ta była nawet 2-3 razy większa.

