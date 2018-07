Chińczycy walczą o inwestycje w Polsce. Coraz więcej chętnych

Fot. TOMASZ HOLOD / Polska Press / EastNews Chińczycy znów chcą budować polskie drogi

Chińska spółka wraz z polskimi partnerami wybuduje dwa odcinki nowo powstających w naszym kraju dróg. Bije się też o fragment tunelu metra pod Warszawą. Takich inwestycji jest więcej.

Idzie nowa chińska ofensywa inwestycyjna - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna". 13-kilometrowy odcinek północnej obwodnicy Krakowa, czyli drogi ekspresowej S52, zbudują Chińczycy Stecol Corporation w konsorcjum z firmą Polbud Pomorze.

Dodatkowo Stecol wybuduje też 16-kilometrowy fragment drogi nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. Obie inwestycje są w sumie warte około dwa miliardy złotych.

Czytaj też: Chiński producent baterii do aut elektrycznych wybrał Niemcy. Nie będzie fabryki CATL w Polsce

To nie wszystko. Chińczycy z firmy Sinohydro chcieli wydrążyć tunel pod metro w Warszawie od bazy w Morach do ulicy Powstańców Śląskich. Przetarg przegrali, ale walczą o jego unieważnienie i ponowne rozpisanie walczą, a sprawa trafiła do UOKiK.

Zobacz też: KGHM zainwestuje w Polsce 10 mld zł

Chińskie firmy próbują wejść na polski rynek budowlany na znacznie większą skalę - mówi "DGP" Marcin Lewandowski z firmy Porr Polska Infrastructure.

Powoli Polacy zapominają już o niesmaku, jaki zostawili Chińczycy przed Euro 2012. Chińska firma Covec w 2012 roku przestała płacić podwykonawcom za budowę dwóch odcinków autostrady A2 z Łodzi do Warszawy i roboty stanęły. Dopiero w 2015 roku GDDKiA ściągnęła z Covec pieniądze należące się nam z tytułu kar umownych. Zaś w 2017 roku udało się dopiero odzyskać odsetki od tych kar.

Obecne przepisy mają jednak lepiej chronić interes inwestorów i chińskie firmy nie mają być już takim zagrożeniem. A jakość robót, którą oferują, jest coraz wyższa.

Czytaj też: Polska firma negocjuje z chińskim gigantem od wyświetlaczy. XTPL z szansą na spory kontrakt

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl