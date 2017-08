Droga ekspresowa S7 koło Ostródy oddana do użytku. Szybsza trasa z Warszawy do Gdańska

Fot. GDDKiA Fragment 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Rychnowo

12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Warszawa-Gdańsk między Ostródą Południem a Rychnowem został w piątek otwarty dla kierowców. Według drogowców pod koniec tego roku cała droga S7 przez Warmię i Mazury będzie już klasy ekspresowej.

Oddanie do ruchu odcinka Ostróda Południe - Rychnowo to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w budowie znajdują się obecnie jeszcze dwa odcinki S7 o łącznej długości 20,8 km, a zakończenie tych inwestycji planowane jest w tym roku. Wtedy cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie już ekspresówką.

Całkowita wartość projektu budowy drogi S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek to 2,2 mld zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1,17 mld zł.



Źródło: GDDKiA

Według wiceministra infrastruktury Jerzego Szmita nowa trasa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i ułatwi i skróci podróżowanie między Gdańskiem a Warszawą. Szmit podkreślił, że odcinek oddano przed długim weekendem 15 sierpnia.

- Ktoś mógłby zapytać, po co takie uroczyste otwarcie drogi, przecież można było puścić ruch, ludzie by się ucieszyli i pojechali dalej - powiedział wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit. - Czynimy to jednak także dlatego, żeby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do oddania do użytku nowej drogi, pracując także w wolne dni - wyjaśnił.

Zaznaczył, że w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych realizowanych jest blisko 100 wielkich kontraktów, które są finansowane z Krajowego Funduszu Drogowego, ale i w istotnym stopniu z funduszy Unii Europejskiej.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik podkreślił, że to już kolejny odcinek nowej S7, która już wkrótce w całości będzie przebiegać w standardzie ekspresowym. - Skróci to czas podróżowania między Warszawa a Pomorzem, ale i w drugą stronę na południe Polski, bo południowe odcinki trasy także będę oddawane do użytku - tłumaczył.

Słowik poinformował, że z programu unijnego Infrastruktura i Środowisko łącznie na budowę dróg krajowych do 2020 r. przeznaczona jest kwota przewyższająca 40 mld zł. - Znaczna część tych pieniędzy jest już zakontraktowana albo w trakcie postępowań przetargowych. Są też ogłaszane kolejne przetargi - podkreślił wiceminister.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej Anna Modzelewska oceniła, że S7 to dla Polski ważna arteria komunikacyjna, mająca także wymiar europejski. - To część dużej trasy europejskiej E77, która łączy Europę Środkową z Rosją i zapewnia krajom nadbałtyckim, ale też Słowacji i Węgrom, dostęp do Polski, umożliwiając przewozy towarowe oraz przejazdy turystyczne - dodała.

Podczas otwarcia S7 wiceminister Jerzy Szmit podpisał również dwa aneksy do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, mających poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na Warmii i Mazurach. Chodzi o drogę krajową 16 w miejscowości Stradomno i drogę krajową 51 na odcinku Smolajny-Kosyń. Łączny koszt tych dwóch inwestycji wyniesie ponad 1 mln 288 tys. zł.