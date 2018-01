Nowi ministrowie. Streżyńska, Waszczykowski za burtą, Emilewicz, Kwieciński w grze

Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER Mateusz Morawiecki zapowiada, że nowy rząd nie będzie rządem skrajności

Zapowiadana od miesięcy rekonstrukcja stała się faktem. Potwierdziły się informacje money.pl. że superresort rozwoju został podzielony na dwie części. Za przedsiębiorczość i technologię będzie odpowiadać Jadwiga Emilewicz, a za rozwój - Jerzy Kwieciński. Oboje byli wcześniej wiceministrami u Mateusza Morawieckiego.

Stanowiska stracili ministrowie zdrowia, środowiska, cyfryzacji, spraw zagranicznych. Ale to nie koniec zmian. Ministerstwa Rozwoju oraz Infrastruktury i Budownictwa zostały przebudowane. Jadwiga Emilewicz została powołana na stanowisko ministra przedsiębiorczości i technologii. To nowe stanowisko. Jerzy Kwieciński został ministrem inwestycji i rozwoju. Andrzej Adamczyk pozostał szefem ministerstwa Infrastruktury. Z nazwy resortu zniknęło jednak "budownictwo".

Stało się więc dokładnie to, o czym informowaliśmy w poniedziałek w money.pl.

Teresa Czerwińska została ministrem finansów. O jej kandydaturze informowaliśmy w money.pl.

Powołanie nowych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego

- Polska jest takim pięknym żaglowcem, płynącym po coraz bardziej nieznanych morzach - mówił premier Morawiecki. Zaznaczył, że to, czy żaglowiec dopłynie bezpiecznie do celu, zależy od załogi. Premier chciałby, żeby jego ekipa była "rządem wielkiej modernizacji". Zapewnił, że nie będzie to rząd skrajności - ani socjalizmu, ani "skrajnych neoliberalizmów".