Nowoczesna mobilność. Miliony złotych na rozwój przemysłu motoryzacyjnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie żałuje pieniędzy na finansowanie nowatorskich projektów w przemyśle motoryzacyjnym i przeznacza 300 mln zł na granty w drugim konkursie w ramach programu INNOMOTO.

O uruchomieniu konkursu poinformował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, któremu podlega NCBR. I stało się to akurat miesiąc przed inauguracją kongresu Impact'18 w Krakowie (13-14 czerwca), podczas którego sporo miejsca organizatorzy przewidzieli na dyskusję właśnie o nowoczesnej mobilności. A wicepremier Gowin jednym z głównych uczestników tej debaty.

Szef resortu nauki zwraca uwagę, że innowacyjna motoryzacja, a zwłaszcza elektromobilność, to jeden z perspektywicznych sektorów polskiej gospodarki, ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dlatego może liczyć na finansowe wsparcie ze strony państwa. - Tylko w ramach INNOMOTO na nowatorskie projekty w branży motoryzacyjnej przeznaczyliśmy już ponad 250 mln zł, a w drugim konkursie zwiększyliśmy alokację do 300 mln złotych. Pamiętajmy jednak, że innowacje w motoryzacji to korzyść nie tylko dla naszej gospodarki, ale także lepsza jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń Polaków – podkreśla wicepremier Jarosław Gowin.

Bo od elektromobilności i stosowania paliw alternatywnych w motoryzacji nie ma odwrotu, a jak podkreśla wicepremier Gowin, rządowi zależy na tym, aby Polska nie była tylko krajem, gdzie się takie nowatorskie pojazdy sprzedaje. Chodzi o to, aby rodzime przedsiębiorstwa miały też istotny udział w innowacyjnym przemyśle motoryzacyjnym. Dlatego nauka ma współpracować z biznesem w celu np. konstruowania nowych pojazdów i napędów, oraz całego spektrum komponentów i podzespołów, rozwijania technologii produkcji, a także regeneracji, odzysku i recyklingu zaawansowanych technologicznie części i elementów.

Nabór wniosków w drugim konkursie INNOMOTO potrwa do 10 lipca. Aplikacje mogą składać przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców prowadzące prace rozwojowe w motoryzacji. Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nie ma wątpliwości, że będą to dobrze ulokowane pieniądze z korzyścią dla nauki i gospodarki. - Udział w konkursie to szansa dla polskich przedsiębiorców - niezależnie od wielkości czy charakteru firmy - na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej i dołączenie do grona firm wprowadzających pionierskie rozwiązania w branży motoryzacyjnej. Ubezpieczając ryzyko związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych zwiększamy szansę na ich rynkowy sukces – podkreśla prof. Maciej Chorowski, którego również będzie jednym ze speakerów Impact'18.

NCBR podchodzi do wspierania innowacji w przemyśle motoryzacyjnym bardzo ambitnie i co ważne, ma wielu partnerów w tym sektorze. Bowiem w ramach pierwszego konkursu INNOMOTO do Centrum wpłynęło 87 wniosków o dofinansowanie projektów motoryzacyjnych na łączną kwotę ponad 413 mln zł. Do udziału w programie zakwalifikowano 50 projektów, a wartość przyznanych grantów przekroczyła 250 mln zł.

Wśród tych projektów 17 dotyczy bezpośrednio elektromobilności i NCBR dofinansował je kwotą ponad 100 mln zł. Prawie wszystkie dotyczą opracowania oraz produkcji nowego produktu bądź jego prototypu. A chodzi m.in. o skonstruowanie pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych, czy też opracowanie innowacyjnych pojazdów, które w przyszłości obsługiwałyby lotniska (przewóz bagażu, transport służb lotniskowych).

Nasi inżynierowie pracują również nad stworzeniem autonomicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych oraz nad zbudowaniem cyfrowego systemu zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów pojazdów elektrycznych przeznaczonych do eksploatacji w ramach automatycznego wynajmu – carsharingu. Jak więc widać, są to nowatorskie pomysły, na które – co ważne – na pewno będzie zapotrzebowanie na rynku. Podczas czerwcowego kongresu Impact'18 a tym bardziej dedykowanego zagadnieniom „smart mobility” Impact mobility'18 rEVolution we wrześniu, pojawi się doskonała okazja, aby nasze pomysły skonfrontować z trendami w motoryzacji, jakie widzimy w Europie i na świecie.