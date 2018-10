Nowy odcinek S5 w Wielkopolsce już przejezdny

Fot. GDDKiA 9,5 km nowej drogi S5 oznacza, że odcinek Leszno-Wrocław jest już całkowicie przejezdny dwupasmową drogą.

Kolejne 9,5 kilometra trasy S5 zostało dziś oddanych kierowcom w Wielkopolsce. Tym razem przejechać już można między węzłem Leszno Południe a Kaczkowo. Ta informacja ucieszy nie tylko mieszkańców Leszna, ale również m. in. podróżujących z Wrocławia. Dzięki temu do Leszna dojadą już w całości dwupasmówką.

Uroczystego otwarcia dokonali w piątkowe popołudnie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman.

Dzięki otwarciu 9,5-kilometrowego odcinka drogi S5 kierowcy będą już mogli przejechać dwupasmową drogą od Leszna do Wrocławia. Umożliwiło to oddanie w ostatnich latach m. in. dróg w okolicach Rawicza czy trasy z Trzebnicy do Wrocławia. W dalszym ciągu jest problem z ukończeniem odcinka w kierunku Poznania, o czym pisaliśmy już w money.pl.

Wykonawcą wybudowanego właśnie odcinka Leszno Południe – Kaczkowo był Budimex. W ramach inwestycji zaplanowano jeden węzeł, most oraz cztery wiadukty nad wybudowaną jezdnią. Jest też miejsce na przejście dla zwierząt, czyli tzw. ekodukt.

Budowa trwała od maja 2016 roku i kosztowała około 230 mln zł.