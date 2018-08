Nowy urząd w Polsce. Rzecznik obroni przed skarbówką

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK Rzecznik Praw Podatników ma bronić głównie podatników indywidualnych

Znamy już założenia ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Powołanie nowego urzędu zapowiedziano już w 2012 r.

To wtedy gotowy był już projekt ustawy, który rozgraniczał kompetencje „obrońcy” podatników. Jednak projekt zarzucono. Idea powróciła w nowym planie ordynacji podatkowej, opublikowanym pod koniec lipca.

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika nie jest jeszcze opracowany. Ale „Puls Biznesu” dotarł do jego zrębów.

Z założeń wynika, że Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek Ministra Finansów. Kandydat będzie musiał wykazać się 10-letnim doświadczeniem w kwestiach podatkowych. Ma to uchronić urząd przed zakusami powoływania polityków.

Rzecznik ma się zajmować głównie problemami podatników indywidualnych. Będzie też wspierał przedsiębiorców, ale w ograniczonym zakresie. Mali i średni mają już swojego rzecznika, a wielkie korporacje korzystają z usług wykwalifikowanych kancelarii prawniczych.

Rzecznik będzie urzędować w Warszawie, ale będzie mieć aż 16 zastępców – po jednym na każde województwo. Ponadto podatników obsługiwać będzie kilkunastu mobilnych przedstawicieli, przemieszczających się po kraju. Idea jest taka, żeby przedstawiciele Rzecznika byli ulokowani w urzędach skarbowych lub w izbach administracji skarbowej.

Tak rozbudowana sieć współpracowników powoduje, że nowy urząd ma mieć spory budżet. Zakłada się, że wyniesie 20 mln zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że wielkie korporacje niejednokrotnie wydają na doradztwo podatkowe dużo większe pieniądze.

Rzecznik ma być obrońcą podatników wobec skarbówki i jej aparatu. Będzie zbierał skargi, pytania i prośby o interwencje. Na tym nie koniec, bo Rzecznik będzie mógł też wskazywać, które przepisy bądź procedury wymagają zmian i usprawnień.

Nowy urzędnik dostanie do ręki sporo instrumentów. Będzie mógł wystąpić do ministra finansów w imieniu podatników o wydanie interpretacji ogólnej przepisów. Resort będzie mieć pół roku na odpowiedź – po tym czasie za obowiązujące uważane będzie stanowisko Rzecznika. Dodatkowo Rzecznik dostanie możliwość wystąpienia do Ministerstwa Finansów o zmianę lub uchylenie decyzji organu podatkowego, ze względu na szczególny interes podatnika, którego ona dotyczy.

Urząd będzie mieć też prawo składać wnioski o interpretację indywidualną oraz reprezentować podatników przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dojdzie do powołania nowego urzędu.

