Ministerstwo Finansów prezentuje Nową Ordynację Podatkową. "Przejrzystość, prostota, przyjazność"

Zasada „3 x P” to pomysł ministerstwa Finansów na odświeżenie przepisów prawa podatkowego w Polsce. Zdaniem władz, obecną ustawę trzeba zmienić, ponieważ jest przestarzała i nie nadąża za unijnymi i światowymi standardami.

Przejrzystość, prostota i przyjazne podatki - tak ma wyglądać polski system fiskalny. Zdaniem minister finansów prof. Teresy Czerwińskiej Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) ma być silnym fundamentem do zbudowania stabilnych przepisów podatkowych.

– Jestem przekonana, że Nowa Ordynacja Podatkowa jest właśnie taką podstawą. Wytrzymałą i dobrze wykonaną. Z inicjatywy Ministerstwa Finansów w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika – podkreśla minister Czerwińska. I dodaje, że nie jest to jeszcze końcowy gwizdek. Projekt do końca czerwca ma trafić do konsultacji społecznych. Potrwa to minimum dwa miesiące.



Co zatem się zmieni? Powstanie kilka dodatkowych organów, m.in. Rzecznik Praw Podatnika i Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych. W sumie NOP to 20 nowych rozwiązań podatkowych. Fundamentem ma być wyważenie interesu podatnika i fiskusa. Z jednej strony zwiększenie i ochrona praw podatnika, z drugiej - większa skuteczność i efektywność poboru podatków.

Ewolucja, a nie rewolucja

Na konieczność ewolucji w Ordynacji podatkowej zwracali uwagę eksperci, doradcy podatkowi, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz sędziowie. Prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego zapewnia, że eksperci komisji spędzili wiele godzin na dyskusjach dotyczących NOP. Sprawdzili też, jakie rozwiązania obowiązują w innych krajach.

– Ta kilkuletnia praca pozwoliła nam nabrać całkowitego przekonania, że bezwzględnie konieczne jest przywrócenie zaufania w kontaktach organów podatkowych i podatników. Ważnym elementem jest również zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego – mówił Etel.

System otwarty na podatnika

Nowa Ordynacja Podatkowa ma kompletnie zmienić podejście w relacji urząd-podatnik. By zwiększyć pobór podatków, ministerstwo planuje bardziej otworzyć się na podatnika. Mają zniknąć instrumenty administracyjne, takie jak wezwanie do zapłaty czy decyzje podatkowe. W miejsce tego mają pojawić się „instrumenty wspierające” podatnika. Co się pod tym kryje?

Po pierwsze mediacja podatkowa. W rozwiązaniu sporu na linii podatnik-urząd pomagała będzie osoba trzecia – mediator. Konkretnego mediatora wybrać będzie można jedynie z listy sporządzonej przez Ministerstwo Finansów.

Pojawią się też umowy między podatnikiem a organem podatkowym, udokumentowane protokołem. Uzgodnienia organ podatkowy będzie musiał podtrzymać w późniejszej decyzji podatkowej. Ponadto wdrożona będzie procedura konsultacyjna, zwana też kontrolą na zamówienie. Jeśli podatnik nie będzie pewny, co do poprawności dokonanych rozliczeń, będzie mógł zlecić organowi podatkowemu skontrolowanie określonej transakcji.

Cooperative compliance, czyli umowa o współdziałanie to kolejny pomysł ministerstwa w projekcie NOP. Ten dotyczy obowiązku nakładanego na podatnika, który musiałby ujawniać organowi podatkowemu wszelkie istotne informacje na temat swojej działalności. Podatnik miałby też obowiązek zgłaszania wszelkich spornych zagadnień, a organ musiał będzie na te pytania odpowiedzieć.

Powołanie Rzecznika Praw Podatnika

Rzecznik z zasady będzie miał dbać o prawa podatnika. Minister Czerwińska zapewnia, że nie jest to zdublowanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – bo podatnik to nie tylko przedsiębiorca. RPP miałby swoich przedstawicieli w każdym z województw. Rzecznik miałby być ostatnią instancją odwoławczą w spornych sprawach.

Ma być niezależny – choć powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Głównymi zadaniami rzecznika będzie ochrona praw podatnik oraz monitorowanie i analizowanie problemów przy tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego. Ma też proponować nowe rozwiązania ustawowe dotyczące ochrony praw podatnika.

Krajowa Administracja Skarbowa pracuje przy projekcie

W pracach nad projektem uczestniczy Krajowa Administracja Skarbowa. Szef KAS Marian Banaś podkreśla, że dla kierowanej przez niego instytucji bardzo ważne są relacje urząd – podatnik.

– Zawarte w projekcie propozycje rozwiązywania spraw podatkowych poprzez umowę podatkową, mediację czy konsultację skutków podatkowych transakcji są oczekiwane przez podatników i urzędników. Takie nie władcze formy działania administracji skarbowej mogą być skutecznie stosowane w procedurach podatkowych. KAS jest gotowa do udziału w dalszych pracach nad Nową Ordynacją Podatkową – zapewnia Banaś.

Po pierwsze przejrzystość

Rozwiązania zawarte w NOP mają być przyjazne i przejrzyste dla podatnika. Dlatego, po uzgodnieniach Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Ministerstwa Finansów, przepisy mają zostać napisane prostszym językiem, w sposób czytelny i spójny. Z drugiej strony Nowa Ordynacja Podatkowa ma być przystosowana do rozwoju gospodarczego i technologicznego. Wejść w życie ma w 2020 roku.

