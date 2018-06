Rząd chce wyłączyć kryptowaluty spod podatku PCC

Fot. Vladimir Astapkovich/Sputnik/EAST NEWS Rząd chce, żeby przez rok nie trzeba było płacić PCC za obrót kryptowalutami.

Nie będzie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży kryptowalut. Nad projektem rozporządzenia w tej sprawie pracuje rząd.

Projekt autorstwa Ministerstwa Finansów pojawił się do wglądu na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W tej chwili projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Resort Teresy Czerwińskiej przyznaje w ocenie skutków wprowadzenia nowego prawa, że handel kryptowalutami to stosunkowo nowe zjawisko, do którego nie są dostosowane przepisy.

Jak tłumaczy ministerstwo, według sądów waluty wirtualne to prawa majątkowe, po sprzedaży których trzeba odprowadzać podatek od czynności cywilnoprawnych.

Resort zaznacza natomiast, że płacenie takiego podatku w przypadku kryptowalut może w nieuzasadniony sposób obciążyć portfele sprzedających. "Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

"W konsekwencji, stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności" - wyjaśnia dalej Ministerstwo Finansów.

Dlatego resort proponuje, żeby wyłączyć sprzedaż krytpowalut spod tego podatku. Na razie tymczasowo - na okres od lipca 2018 roku do 30 czerwca roku przyszłego. Zdaniem ministerstwa ma to być czas, w którym będzie możliwe dogłębne przeanalizowanie kwestii handlu kryptowalutami i stworzenie nowych systemowych rozwiązań dotyczących ich opodatkowania.

