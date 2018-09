- Dziś do redakcji przybyło pismo podpisane przez Pana Rodrigo Zapatę, dyrektora generalnego Amazona w Polsce. Nie jest to sprostowanie, ale wyliczenie niektórych moich tekstów o Amazonie i wielokrotne nazwanie ich "stronniczymi" czy "nierzetelnymi"- tak rozpoczyna swój na profilu na Facebooku Adriana Rozwadowska, dziennikarka "Gazety Wyborczej".

- Podobnie rzecz ma się z szeregiem wypowiedzi red. Adriany Rozwadowskiej umieszczanych na jej oficjalnym profilu Facebook. Biorąc pod uwagę częstotliwość publikacji na temat Amazon powielających te same nierzetelne i nieprawdziwe informacje oraz brak reakcji na próbę ich sprostowania [nigdy nie było takiej próby - przyp. AR] przez Amazon można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z kampanią celowo godzącą w nasz wizerunek – napisał Rodrigo Zapata.

Artykułowi "Oczekują maksimum, dają minimum" zarzuca powielanie nieprawdziwych informacji, choć Rozwadowska podkreśla, że powoływała się na ustalenie The Economist, BBC, New York Times, którym trudno zarzucić brak profesjonalizmu.

- Amazon nie chce prostować więc faktów, ale wymowę moich tekstów i dobór źródeł. Mimo to zapewnia: "Szanujemy niezależność dziennikarską i jesteśmy otwarci na merytoryczną krytykę. Musi ona jednak być rzetelna, rzeczowa, prawdziwa, a jej forma - adekwatna do stawianych zarzutów" – czytamy dalej na profilu dziennikarki.

- Amazon nie każe więc prostować kłamstw czy przeinaczeń, ale wzywa dziennikarkę do ogólnikowego "zaprzestania działań". Teraz za każdym razem, zanim napiszę cokolwiek o Amazonie, zastanowię się więcej niż do tej pory razy, bo nad każdym tekstem unosić się będzie widmo procesu. Cel więc osiągnął – konstatuje ze smutkiem.

W ciągu godziny od opublikowania, pot został udostępniony ponad sto razy. Skomentowali go także dziennikarze. Wojciech Orliński uspokaja i wyjaśnia, że to puste straszenie, a firma, która zdecydowałaby się na pociągnięcie dziennikarza do odpowiedzialności za samo tylko zarzucenie mu braku rzetelności – bez wykazania błędów – naraziłaby się co najmniej na śmieszność.