Od rewolucji w zapachach do rewolucji na rynku kosmetycznym. Jak zaczynało Coty?

Coty to jedna z największych firm kosmetycznych na świecie. Jej sukces zaczął się ponad sto lat temu od eleganckiej buteleczki z różanym zapachem.

Paryż, rok 1904. Do miasta przybywa 26-letni Korsykanin, François Coty – a w zasadzie Spoturno, bo tak brzmiało jego prawdziwe, choć mniej atrakcyjne nazwisko. Ten wizjoner i twórca nowoczesnego przemysłu perfumeryjnego do świata zapachów wkroczył niejako przez przypadek, pomagając zaprzyjaźnionemu farmaceucie przygotować wodę kolońską. Niedługo później stworzył swoje pierwsze perfumy – Rose Jacqueminot. Stały się bestsellerem nie tylko ze względu na wyjątkową nutę zapachową, ale i elegancki flakon stworzony przez złotnika Rene Lalique. Takie buteleczki, podobnie zresztą, jak i ich zawartość, były do tej pory zarezerwowane tylko dla najwęższej elity.

Panie chcą pachnieć Coty

Recepta na sukces? "Podaruj kobiecie najlepszy produkt, jaki potrafisz wytworzyć; daj mu perfekcyjny i piękny flakon, zaoferuj go w rozsądnej cenie, a pozwoli ci to stworzyć taki biznes, jakiego świat nie widział" – zwykł mawiać Coty. I miał rację!

Przez lata tworzył perfumy, które z miejsca podbijały rynek. Niepowtarzalne Vertige, Idylle, Effluve, Ambre antigue, Le Muguet, L'Aimant, Emerau. Spod jego ręki wyszły arcydzieła: L'Origan – jedne z najlepiej sprzedających się perfum we Francji – oraz Le Chypre, nowy rozdział w historii zapachów. To od nazwy tych ostatnich wzięło się określenie całej kategorii – zapachów szyprowych.

Wszystkie kobiety chciały pachnieć perfumami Coty. W latach 20. coraz dynamiczniej rozwijająca się firma otworzyła oddziały w Nowym Jorku i Londynie.

François Coty zmarł w 1934 roku. Jego rodzina zarządzała firmą do lat 60. Później większość udziałów kupił koncern Pfizer, a następnie – już w latach 90. – Benckiser. W tym czasie do zapachów firma dołożyła kolejne kategorie kosmetyczne, w tym kosmetyki do makijażu, pielęgnacyjne i do higieny osobistej.Dziś Coty Inc. z główną siedzibą w Nowym Jorku jest firmą prywatną.

- François Coty był wizjonerem i błyskotliwym przedsiębiorcą –Zakładając firmę, przekształcił branżę, stając się w pewnym sensie ojcem nowoczesnej perfumerii. Jego imię i dziedzictwo są ściśle związane z wartościami, które wyznajemy w Coty dziś. Co ważne, w naszej grupie jest dziś jeszcze co najmniej kilka marek, n.p. Rimmel, Max Factor czy Wella, które także są dziełem wizjonerów i pionierów tej branży:. Dzisiaj wszyscy tworzymy historię nowego Coty. – mówi Aleksandra Kujawska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Coty na Europę Środkowo Wschodnią i Rosję.

Lider w branży beauty

Coty jest jedną z największych na świecie firm z branży beauty, której celem jest celebrowanie i uwalnianie różnorodności piękna. Firma jest globalnym liderem w kategorii zapachów, zajmuje pozycję numer dwa w kategorii profesjonalnych produktów do pielęgnacji włosów i pozycję numer trzy w kategorii kosmetyków kolorowych.Dochody koncernu szacuje się na blisko 9 mld dolarów rocznie,a jego potężne dziedzictwo biznesowe przyczyniło się do stworzenia kultowego portfela wiodących marek branży beauty takich jak: Cover Girl, Max Factor, Rimmel, Adidas, Sally Hansen, Calvin Klein, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci, a także Wella Professionals, Sebastian Professionals, czy OPI. Firma zatrudnia 20 tys. Pracowników, a jej portfolio produktowe tworzy 77 marek dostępnych w 150 krajach na świecie.

Piękno w różnorodności

Do Polski Coty weszło w 1993 roku. Dziś jest największą firmą kosmetyczną działającą na rynku detalicznym, a takie jej marki jak Rimmel, Adidas czy Bourjois zajmują czołowe pozycje w swoich segmentach i są regularnie wyróżniane w konkursach branżowych. W Polsce produktami zapachowymi (Coty Luxury) oraz profesjonalnymi markami do pielęgnacji włosów i paznokci (Coty Professional Beauty) zarządzają dystrybutorzy, odpowiednio Sirowa (Coty Luxury) oraz Orbico Salon Professional Polska (Coty Professional Beauty).