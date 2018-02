Samorządy sprzeciwiają się podwyżce opłat za śmieci. Sprawa ma trafić do UOKiK

Fot. Wojciech Traczyk/East News W całej sprawie chodzi o ceny przyjęcia śmieci, które obowiązują od 1 lutego w należącej do Nysy spółce gminnej EKOM.

Blisko 20 samorządów z województwa opolskiego i dolnośląskiego nie godzi się na podwyżkę opłat składowania odpadów, których żąda Nysa. Jak przekonują burmistrzowie i wójtowie W Nysie chcą dwa razy więcej niż w innych miastach.

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych w rozmowie z PAP zapewnia, że w innych instalacjach składowania odpadów wzrost cen z tytułu opłaty środowiskowej wynosi 35 zł. Tymczasem Nysa żąda 70 zł.

W ocenie protestujących samorządowców zachodzi tu podejrzenie, że Nysa chce tu wykorzystać swoją monopolistyczną pozycję. Wszystko dlatego, że okoliczne władze nie mogą oddawać odpadów do innego składowiska. Stąd pomysł, by o sprawie poinformować UOKIK.

W całej sprawie chodzi o ceny przyjęcia śmieci, które obowiązują od 1 lutego w należącej do Nysy spółce gminnej EKOM. To ona zarządza Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach.

Problem w tym, że w 2013 roku 19 gmin podpisało porozumienie ws. dostarczania śmieci do RIPOK w Domaszkowicach. Umowa ta pozwoliła Nysie otrzymać 20 mln złotych dofinansowania na budowę.

Teraz protestujące gminy przekonują, że powinny być wcześniej informowane o zmianach cen w składowaniu odpadów, a same podwyżki mają być konsultowane ze wszystkimi stronami porozumienia.

Tak się jednak nie stało i przed miesiącem burmistrz Nysy sam podjął decyzję o podwyżce w wysokości 47 proc. dotychczasowej ceny. Potem dopiero miał zaprosić wszystkich do rozmów. Co więcej protestujący nie widza podstaw do tak znaczących podwyżek, tym bardziej, że EKOM ciągle dobrze zarabia.

