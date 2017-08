Rząd weźmie się za OFE. Część środków posłuży małym i średnim firmom

Fot. REPORTER

Środki zgromadzone na OFE chcemy w ogromnej większości sprywatyzować. Przekazać je ludziom, tym osobom, na których kontach są zapisane - mówił w poniedziałek wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że 25 proc. tych środków posłuży małym i średnim polskim firmom.

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki na antenie TV Trwam mówił o reformie Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Jak przypomniał, "OFE zgodnie ze statystyką KE, ale również naszą, nie były środkami stricte prywatnymi, były środkami publicznymi".

Dodał, że poprzedni rząd "wziął połowę OFE i włożył do budżetu, czyli niejako skonsumował, i dlatego właśnie jak porównujemy przyrost długu to należy również dodać do tego te 160 mld zł, które nasi poprzednicy sobie wzięli.

- Dzisiaj to OFE, które my odziedziczyliśmy, to już jest resztka. To już jest część OFE, z którym bardzo ciężko cokolwiek mądrego wymyślić, ponieważ nikt nie widział na świecie takiego gatunku OFE, żeby inwestować w przeważającej mierze w akcje, a tak właśnie skonstruowali poprzednicy Otwarte Fundusze Emerytalne - tłumaczył Morawiecki.

Wyjaśnił, że rząd planuje przekazać w przyszłym roku ponad 16,5 milionom uczestników OFE te środki na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

- My nie tylko nie upaństwawiamy tych środków, my robimy coś odwrotnego - my chcemy je w ogromnej większości sprywatyzować. Przekazać je ludziom, tym osobom, na których kontach są zapisane te środki OFE - podkreślił wicepremier.

Dodał, że pewną część ok. 1/4, rząd chce przeznaczyć na projekty, które "mają służyć małym i średnim polskim przedsiębiorstwom, ale również ekspansji polskich firm zagranicę, bo brakuje nam tego kapitału".

- Chcemy wykorzystać każdą złotówkę, oglądamy ją z każdej strony, oszczędzamy tam gdzie tylko możemy, po to żeby ten rozwój był oparty o jak najbardziej zdrowe podstawy - podsumował Morawiecki.

Likwidacja OFE. Co z emerytami?

W lipcu 2016 r. Morawiecki zaprezentował Program Budowy Kapitału, który jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne - 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Polaków (IKZE). Natomiast pozostałe 25 proc. - do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanie którym ma przejąć Polski Fundusz Rozwoju.

Pod koniec lipca br. minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował PAP, że reforma OFE wejdzie w życie od początku lipca przyszłego roku.

Jak informował na początku sierpnia resort rozwoju, projekty dotyczące przekształcenia OFE trafią do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kw. tego roku, a w ostatnim kwartale powinny być przyjęte przez rząd i skierowane do Sejmu.