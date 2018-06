Internet dla uczniów. OSE ma już tysiąc szkół w swojej sieci

45 proc. szkół, które mają uzyskać dostęp do internetu dla uczniów położonych na białych obszarach, które zostały wybrane przez resort Cyfryzacji.

Już tysiąc szkół włączonych jest do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To dzięki niej uczniowie mają dostęp do superszybkiego internetu. Zgodnie z umową podpisaną z Ministerstwem Cyfryzacji Orange do roku 2020 zobowiązał się podłączyć 4,5 tysiąca szkół.

- Już 1000 szkół jest gotowych do podłączenia szybkiego internetu od @ Orange_Polska - powiedział na Konferencji Miasta w Internecie, Witold Drożdż, dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych Orange. Spośród operatorów mamy swój największy udział w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Już 1000 szkół jest gotowych do podłączenia szybkiego internetu od @Orange_Polska - powiedział na Konferencji Miasta w Internecie, Witold Drożdż, dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych Orange. Spośród operatorów mamy swój największy udział w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. pic.twitter.com/bie50zX1zJ -- Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) 28 czerwca 2018

W ramach akcji "Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, do końca tego roku do szybkiego internetu opartego na światłowodzie ma zostać podłączonych 80 proc. z 3 tys. szkół. Kolejne 20 proc. zostanie przyłączone przez Orange do końca I kwartału 2019.

Budowa sieci jest wspierana przez dofinansowanie ze środków unijnych. W zasięgu inwestycji Orange znajdzie się 3 752 placówek edukacyjnych i ponad 360 tys. gospodarstw domowych. Projekty realizowane są w latach 2017-2020.

Czytaj także: E-Polacy. Większość z nas to cyfrowo wykluczeni. Ale jest nadzieja

W sumie Orange w najbliższych latach planuje podpiąć światłowód do ponad 8 tys. szkół. 45 proc. szkół, które mają uzyskać dostęp do internetu dla uczniów położonych na białych obszarach, które zostały wybrane przez resort Cyfryzacji.

Pierwsza szkoła podłączona w ramach POPC została podłączona do światłowodu w połowie czerwca. Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie, niewielkiej miejscowości w woj. Lubuskim tym samum uzyskał dostęp do sieci.

Rozbudowa sieci światłowodowej to jeden z priorytetów Orange Polska na najbliższe lata. Firma w latach 2018- 2020 firma planuje na budowę sieci światłowodowej wydać około 2,8 mld złotych.

Jak dojrzałe cyfrowo są polskie firmy?

Jak informuje dostawca, w zasięgu sieci na koniec 2020 roku znajdzie się co najmniej 5 mln gospodarstw domowych zarówno w dużych miastach jak również w małych ośrodkach i na terenach wiejskich. Obecnie inwestycjami jest objętych ponad 100 miast.

Czytaj również: Awaria w urzędach. Minister cyfryzacji przeprasza

- W ramach POPC, dzięki funduszom europejskim, poza placówkami edukacyjnymi, podłączymy do światłowodu ponad 360 tys. gospodarstw domowych w 18 obszarach, a zasięg projektu obejmie ponad 500 gmin – informuje rzecznik Orange.

Prócz dostarczania internetu, firma organizuje również programy edukacyjne. W ramach programu #SuperKoderzy 4 tys. dzieci ze 170 szkół poznało podstawy kodowania. Kolejne 20 tys. dzieci zostanie przeszkolonych w ramach projektów ”Zaprogramuj przyszłość”. Z kolei w ramach MegaMisji 15 tys. dzieci w 600 szkołach uczyło się jak unikać niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność w sieci.