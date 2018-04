Opieka wytchnieniowa. "Trzeba pilnować, żeby dziecko się nie udusiło"

Wśród postulatów rodziców dzieci niepełnosprawnych są nie tylko podwyżki świadczeń. Rodzice potrzebują też wsparcia państwa w odpoczynku od ciężkiej, nierzadko 24-godzinnej opieki nad chorymi dziećmi.

- Chodzi o to, żeby państwo zorganizowało opiekę zastępczą chociaż na kilka godzin. Żeby matka czy ojciec mogli pójść do sklepu, fryzjera, na kawę. Żeby się oderwać od całodobowej opieki, to jest bardzo ciężkie psychicznie - mówił w programie "Money. To się liczy" Tomasz Przybyszewski z Fundacji Integracja.

