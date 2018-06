Ordo Iuris skarży się na "Harmidom", kreskówkę z rodziną gejów. A KRRiT reaguje

Fot. Nickelodeon

Zdaniem urzędników bajka dla dzieci prezentuje model rodziny "sprzeczny z wzorcem podlegającym ochronie prawnej". Chodzi o amerykański serial dla dzieci, którego bohaterami jest małżeństwo gejów.

Bajka jest wyświetlana w Polsce pod tytułem „Harmidom” (ang. The Loud House). To historia 11-letniego chłopca , wychowanego w wielodzietnej rodzinie. Jego przyjacielem jest Clyde, który jest wychowywany przez małżeństwo gejów Howarda i Harolda.

I to właśnie nie spodobało się znanym z reakcyjnych poglądów prawnikom z Ordo Iuris. Fundacja złożyła skargę na stację Nickelodeon Polska, nadawcę i producenta bajki. Jak podaje oko.press, według Ordo Iuris podstawą do interwencji były dwa przepisy: jeden to słynny już artykuł 18 Konstytucji, na który od lat powołują się osoby blokujące równouprawnienie gejów w Polsce, ubierając w ten sposób swoje uprzedzenia w płaszczyk dbania o legalizm. Artykuł mówi, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej". Czyli nie wyklucza istnienia innych związków, a jedynie wymienia, które są otoczone szczególną ochroną.

Drugim aktem prawnym, do którego odwoływało się Ordo Iuris, był art. 18 pkt. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi, że "audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości". Skargę tłumaczył też w dość osobliwy sposób Jerzy Kwaśniewski, czyli prezes Ordo Iuris. Jego zdaniem pokazanie małżeństwa gejów może zachęcić młodych widzów do... naśladownictwa.

- Młody widz obserwuje związek homoseksualny, który robi wrażenie wspaniałej rodziny. Wszyscy są uprzejmi, empatyczni, mogą na siebie liczyć. Nic, tylko naśladować – pisał w newsletterze fundacji.

Po stronie Ordo Iuris stanęła KRRiT. Jak informuje oko.press, urzędnicy skierowali do nadawcy list, w którym zwrócił się do niego o "kierowanie się zaleceniami sformułowanymi w rozporządzeniu KRRiT przy kwalifikowaniu audycji do poszczególnych kategorii wiekowych" oraz o "wystrzeganie się emitowania materiałów prezentujących model rodziny sprzeczny z wzorcem, który w Polsce podlega ochronie prawnej".

Rodzi to jednak pytanie, czy każda inna sytuacja życiowa dziecka, np. wychowywanie w konkubinacie, spotka się z interwencją fundacji Ordo Iuris.

Jak pokazuje sondaż IPSOS dla oko.press, większość Polaków (52 proc.) popiera legalizację związków osób tej samej płci. Przyznanie prawa gejom i lesbijkom do małżeństwa spotyka się z akceptacją 38 proc. ankietowanych.

