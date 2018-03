Orlen dogadał się z rządem Litwy. Koniec sporu o tory kolejowe

Fot. pixabay.com Odcinek torów, które lata temu zdemontowała litewska kolej, zmuszał Orlen do płacenia dużo więcej za transport

PKN Orlen podpisał porozumienie z rządem Litwy. Zobowiązał się do inwestycji w energetykę i rozwój rafinerii. Zarazem dostał zapewnienie, że bardzo niekorzystne dla spółki decyzje kolei litewskich sprzed lat zostaną zmienione.

Spór Orlen Lietuva z Kolejami Litewskimi narastał od czasu rozmontowania w 2008 r. odcinka torów do Renge. Było to najkrótsze połączenie prowadzące z Możejek na Łotwę, a przez jego wydłużenie Orlen Lietuva musiał płacić gigantyczne pieniądze za transport wydłużoną trasą.

W kolejnych latach przedmiotem nieporozumień stały się kwestie nieprzestrzegania gwarancji stosowania przez koleje konkurencyjnych taryf przewozowych dla Orlen Lietuva. Następnie do i tak już wysokich stawek dla Orlen Lietuva naliczona została tzw. opłata infrastrukturalna, która rocznie mogła wynieść, w zależności od ilości zlecanych przewozów od kilku do kilkunastu milionów euro.

We wtorek PKN Orlen oraz ministrowie energetyki i komunikacji Litwy podpisali deklarację o współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Cele i zadania dla Orlen Lietuva dotyczą wzajemnego wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych. Co ważne dla wyników Orlenu na Litwie porozumienie przewiduje "konstruktywne podejście i zrozumienie w kwestiach związanych z logistyką surowcową czy uwarunkowaniami regulacyjnymi na Litwie".

Potwierdzone zostało rozpoczęcie odbudowy funkcjonalności linii kolejowej na odcinku Renge. Koleje Litewskie zadeklarowały niezwłoczne zakończenie tych prac. Jednocześnie strona litewska zadeklarowała możliwość wypracowania konkurencyjnych warunków na transport kolejowy, czyli wygórowane ceny powinny spaść.

- Orlen Lietuva stanowi istotny element w tworzeniu wartości całej Grupy Orlen, ale też jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw z punktu widzenia litewskiej gospodarki. Dlatego zależało nam, aby uzyskać pełne wsparcie krajowych decydentów dla strategicznych projektów Grupy Orlen na Litwie - powiedział Daniel Obajtek prezes PKN Orlen. - Jednocześnie zobowiązaliśmy się do możliwie jak największej kooperacji z krajowymi firmami na różnych płaszczyznach, by zapewnić stabilizację biznesową naszym największym litewskim partnerom - dodał wspominając przy tym o zobowiązaniach Orlenu do dbania o "bezpieczeństwo energetyczne Litwy".

Strona litewska zadeklarowała wsparcie dla m.in. rozważanych planów inwestycyjnych Orlen Lietuva, mających na celu pogłębienie przerobu ropy naftowej w rafinerii w Możejkach w związku z dostosowaniem do zaostrzających się norm środowiskowych. Strony uzgodniły także gotowość do współpracy w realizacji projektów transportu produktów ropopochodnych. Z kolei w odniesieniu do kwestii podatkowych strona litewska zapowiedziała otwartość i horyzontalne podejście do wniosków Orlen Lietuva. Zadeklarowano również, że wszelkie kwestie sporne w tym zakresie zostaną rozwiązane w drodze wzajemnych porozumień.