Z Orlenu płynie prąd. Elektrownia w Płocku za 1,7 mld zł już działa

W Polsce zabraknie prądu? Przynajmniej nie w najbliższych miesiącach, bo właśnie nowy duży blok uruchomił PKN Orlen. Kosztem 1,7 mld zł stał się ważnym graczem na polskim rynku energii elektrycznej.

Tak, tak, to nie pomyłka. To największy w Polsce producent paliw otworzył dużą elektrownię. Pozycji PGE to nie zagrozi, ale daje już PKN Orlen miano poważnego gracza na rynku energetycznym.

Orlen podpisał z konsorcjum firm: Siemens AG i Siemens protokół, na mocy którego zakończono realizację procesu inwestycji bloku gazowo-parowego w Płocku. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione na realizację projektu wyniosły ok 1,7 mld zł - podała spółka.

W kwietniu Orlen rozpoczął testy i planował dla niego miesiąc próbny w czerwcu. Jak wcześniej informowano, blok gazowo-parowym w Płocku ma moc 600 MW energii elektrycznej i 520 MWt cieplnej. Po oddaniu do użytku PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh prądu, co będzie stanowiło ok 4,5 proc. polskiego rynku.

Dla porównania, największa grupa energetyczna w Polsce, czyli PGE, po przejęciu aktywów francuskiego EdF wytwarza 66 TWh rocznie, co stanowi ponad 40 proc. udziału w polskiej energetyce. Orlen może nie jest jeszcze dużym graczem, ale zapełnia potencjalną dziurę na rynku.

Jak podaliśmy niedawno, zapotrzebowanie na energię elektryczną tylko w 2017 r. wzrosło o 2 proc. Polska energetyka może tego nie wytrzymać.

21 czerwca przypadł szczyt zapotrzebowania na energię - wyniósł 23 429 MW. Tego dnia byliśmy w stanie wyprodukować tylko 21 953 MW. Polskie Sieci Energetyczne musiały ratować się importem prądu z Niemiec, Litwy i Szwecji.

- Blok w Płocku wytwarzał będzie w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli kogeneracji. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, oparta o gaz ziemny, czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2 - wskazał Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

"Praca bloku opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT). Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62 proc. zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu "H". Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko" - napisano w komunikacie.

Polska energetyka to w dużej mierze urządzenia postawione ponad 40 lat temu. Odpowiadają aż za jedną czwartą mocy wytwórczych. Wiele młodszych bloków też pierwszą młodość ma za sobą, bo aż 60 proc. ma więcej niż 30 lat.

