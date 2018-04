Ok. 70 proc. europejskich aptek działa w oparciu o podobne regulacje. Dzięki niej powstało ok. 200 nowych aptek na wsiach. A Konfederacja Lewiatan twierdziła, że one nie powstaną – oznajmił Tomasz Leleno z Naczelnej Izby Aptekarskiej w programie "Money. To się liczy". Bronił on prawa regulującego możliwość otwierania aptek znanego pod nazwą "Apteka dla aptekarza”. Jego adwersarzem była Dobrawa Biadun z Konfederacji Lewiatan. Co mu odpowiedziała?

