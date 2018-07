Posłowie chcą, by najbardziej zadłużona gmina w Polsce znikęła z mapy

Fot. money.pl Ostrowice są tak piękne, że nie powstał tam żaden przemysł. Gmina nie miałą też szczęścia do włodarzy

Posłowie zadecydowali: pierwsza gmina w Polsce zniknie z powodu długów. Od stycznia gminy Ostrowice na mapie już nie znajdziemy - podzielą ją między siebie sąsiedzi. A niemal 50 mln długów weźmie na siebie budżet państwa.





Aby gmina mogła zniknąć, Sejm musiał przyjąć specustawę. Posłowie byli jednak wyjątkowo jednomyślni w sprawie zachodniopomorskich Ostrowic - 421 posłów było "za", przeciw było siedmiu, a czterech się wstrzymało.

Gmina zostanie podzielona przez sąsiadów, jednak dług weźmie na siebie Skarb Państwa.

Na koniec 2017 r. gmina miała ok. 47 mln długu - a to 437 proc.jej rocznego dochodu.

Podczas sejmowej debaty wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślił, że dług się wziął przede wszystkim z pozabankowych pożyczek byłego wójta Wcaława M.

Były włodarz Ostrowic i jego skarbniczka Krystyna K. w listopadzie 2016 roku usłyszeli zarzuty nadużycia i przekroczenia uprawnień, a także nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doprowadzając do wyrządzenia gminie szkody wielkich rozmiarów. Akt oskarżenia trafił w maju do koszalińskiego sądu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Od początku 2016 roku miastem rządzi wyznaczona przez premiera komisarz.

niedawno w rozmowie z money.pl, że problemem gminy jest jej piękno. - 70 jej procent leży na obszarze unijnego programu Natura-2000, a to oznacza, że żaden poważny przemysł tam nie powstanie - mówiła. Agnieszka Wróblewska, komisarz gminy Ostrowice, tłumaczyła- 70 jej procent leży na obszarze unijnego programu Natura-2000, a to oznacza, że żaden poważny przemysł tam nie powstanie - mówiła.