Fiasko odnawialnej energii w Polsce. Inwestycje na zatrważająco niskim poziomie

Nasza polityka względem OZE zawiodła. Jeśli nie spełnimy unijnych wymogów dotyczących 15-proc. udziału zielonej energii (co jest bardzo prawdopodobne), przyjdzie nam płacić nawet 8 mld zł rocznie, by kupić ją z innych krajów.

Mamy powody, by przewidywać, że Polska nie wywiąże się z unijnego obowiązku 15-procentowego udziału OZE w miksie energetycznym do 2020 r. Aktualnie zbliżamy się do 12 proc. Jeśli nie wypełnimy zobowiązania, będziemy musieli kupować zieloną energię z innych krajów, które uzyskują nadwyżkę. Scenariusz zakupu – najpewniej z Niemiec – wynika z najnowszego raportu NIK – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".