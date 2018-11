przemysł oprac. Przemysław Ciszak 3 godziny temu

PAIH: Osiem polskich firm ma szanse na dostawy do fabryki Huyndai i KIA

Osiem polskich firm ma szansę dołączyć do grona dostawców czeskiej fabryki Hyundai Motor Manufacturing i słowackiej KIA Motors. - Polscy producenci części i komponentów oraz producenci form służących do wykonywania narzędzi do ich produkcji należą do ścisłej europejskiej czołówki - przekonuje ekspert branży motoryzacyjnej PAIH Grzegorz Gałczyński.

