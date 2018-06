Emeryci mogą być nabijani w butelkę przez długie miesiące. UOKiK już pół roku bada sprawę sprzedaży pakietów medycznych

Fot. EAST NEWS Firma od miesięcy sprzedaje emerytom za nawet 16 tys. zł możliwość umawiania ich na wizyty lekarskie do specjalistów, do których sami mogliby się zapisać.

Po badaniu sprzętem, który można kupić za 60 zł, przedstawia się budzącą grozę diagnozę. Potem podsuwa się staruszkom umowy na 4-letnie pakiety medyczne. Nie mają 16 tys. zł, by za nie zapłacić? Są kredyty. Potem trzeba tylko utrudnić zerwanie umowy.



Jak już pisaliśmy w money.pl, UOKiK ostrzegał przed Centrum Medycznym św. Franciszka już w marcu tego roku. To jednak dla wielu kolejnych klientów firmy mogło nic nie znaczyć, bo spółka postanowiła szybko zmienić nazwę na Mazowieckie Centrum Medyczne.

Jak ustaliliśmy w UOKiK, mimo że spółka wystawia taki szyld, jaki jej obecnie pasuje, to postępowanie w sprawie od grudnia 2017 r. dotyczy działalności spółki zarejestrowanej jako CMSF. Niezależnie zatem, czy działa teraz jako Mazowieckie Centrum Medyczne (o czym poinformowaliśmy UOKiK) Dolnośląski Instytut Zdrowia czy jeszcze przed chwilą jako Centrum Medyczne św. Franciszka.

UOKiK wziął się za Getback. Nieprawidłowości przy windykacji i sprzedaży obligacji

- Postępowanie jest w toku. Ze wglądów proceduralnych przedsiębiorca może wydłużać przebieg takiego dochodzenia: powołać pełnomocników, wnioskować o przedłużenie terminów na zgromadzenie dokumentów, przygotowanie odpowiedzi, a potem odpowiadać w ostatnim dniu terminu - mówi money.pl Agnieszka Jacyszyn, zastępca dyrektora Delegatury UOKiK we Wrocławiu, która zajmuje się tą sprawą.

Jak zapewnia, UOKiK chcąc zebrać maksymalnie wiele dowodów w sprawie, nie może tu zbytnio przyspieszyć. - Robimy, co możemy, żeby trwało ono maksymalnie krótko, jednak posługujemy się narzędziami, które daje nam ustawa o UOKiK. Postępowanie w sprawie spółki CMSF powinno zostać zakończone w najbliższych tygodniach - dodaje.

Kara wysoka, ale postępowanie przewlekłe

Warto też odnotować, że co do zasady, a nie tylko w tym konkretnym przypadku, niektóre czynności wymagają od UOKiK zgody sądu. Tak po prostu zgodnie z prawem wygląda postępowanie administracyjne zapisane w ustawie. Oczywiście, ze względu na dobro klientów, a w tym wypadku pacjentów, powinny istnieć możliwości jego przyspieszenia, ale obecnie ich nie ma.

Co grozi firmie, która biednym emerytom sprzedaje za nawet 16 tys. zł możliwość umawiania ich na wizyty lekarskie do specjalistów, do których sami mogliby się zapisać?

- Jeśli materiał zebrany w postępowaniu wyjaśniającym okaże się na tyle mocny, że potwierdzi zarzut łamania zbiorowych interesów konsumentów, to oczywiście rozpoczniemy postępowanie właściwe, które może zakończyć się nałożeniem przez prezesa UOKiK na spółkę kary pieniężnej, w wysokości do 10 proc. obrotu za poprzedni rok - wyjaśnia Jacyszyn.

Jak nas poinformował UOKiK, urząd o działaniach spółki CMSF już w marcu poinformował prokuraturę, która zainteresowała się sprawą. - Ocena, czy to oszustwo należy do prokuratury, tak samo jak dalsze czynności w tym zakresie - mówi zastępca dyrektora Delegatury UOKiK we Wrocławiu.

Urząd ostrzega, ale prosi też o rozwagę

Jak dodaje Agnieszka Jacyszyn, urzędowi zależało, żeby jak najszybciej ostrzec konsumentów przed tą spółką. Stąd komunikat opublikowano już w marcu, choć postępowanie ciągle trwa.

- Robimy, co możemy, by walczyć o prawa konsumentów, ale bez ich rozwagi i ostrożności nieuczciwi przedsiębiorcy ciągle będą mogli zastawiać na nich pułapki. Zawsze przypominamy, aby czytać umowy i nie podpisywać ich „na gorąco”, dać sobie czas na zastanowienie. Tyle przecież mówi się i pisze o podobnych przekrętach, w których oferuje się starszym ludziom garnki, sprzęt medyczny czy pakiety, a chętnych na takie usługi ciągle nie brakuje - dodaje.

Nie dość, że nie brakuje zainteresowanych, to firmy zarabiające na tym kokosy świetnie radzą sobie z kontrolującymi je urzędami. Już od kilku dni bezskutecznie próbujemy skontaktować się ze specjalistką do spraw reklamacji spółki CMSF, do której skierowano nas wprost z infolinii Mazowieckiego Centrum Medycznego.

Wreszcie oddzwonił do nas prawnik firmy i zadeklarował, że odpowie na wszystkie zarzuty naszego czytelnika, który swoimi wątpliwościami podzielił się z nami przez platformę dziejesie.wp.pl. Na wskazany adres przesłaliśmy również dodatkowe pytania do spółki CMSF, jednak do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl