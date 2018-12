Pallad po raz pierwszy od 16 lat droższy od złota

W przypadku złota doszło do przekroczenia poziomu 1240 USD za uncję, srebro we wtorek chwilowo przekraczało nawet 14,60 USD za uncję. Później te wzrosty zostały skorygowane w dół po polepszeniu sytuacji na wykresie USD. Najwięcej emocji wzbudzała jednak sytuacja na rynku palladu, który dynamicznie piął się w górę, a wczoraj przekroczył poziom 1250 USD za uncję.

Oznacza to, że wczoraj pallad po raz pierwszy od 16 lat osiągnął cenę wyższą niż złoto; ostatnim razem taka sytuacja miała miejsce w 2002 r. Mimo że dzisiaj jego notowania zeszły poniżej 1240 USD za uncję, to jest to niezwykła sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w 2016 roku złoto było aż dwa razy droższe od palladu.

Pallad jest wykorzystywany przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, w produkcji katalizatorów samochodowych. Przez wiele lat był on tańszy od platyny, dlatego producenci katalizatorów zastępowali nim droższy kruszec. Było to możliwe zwłaszcza w przypadku samochodów z silnikiem benzynowym, które w ostatnich latach były częściej kupowane niż samochody z silnikiem diesla. Teraz sytuacja się odwróciła: to pallad jest droższy od platyny, co niektórzy oceniają jako sygnał przewartościowania palladu.