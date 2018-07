Minister zdrowia ostrzega, minister finansów zaciera ręce. Papierosy przynoszą budżetowi miliardy

Fot. Marcin Lis Papierosy są szkodliwe dla zdrowia, ale dzięki akcyzie państwu przynoszą miliardy

- Niemal 19 mld zł - tyle wpłynęło w zeszłym roku do państwowej kasy z akcyzy od branży tytoniowej. Mimo to firmy tytoniowe powinny być zadowolone - produkcja papierosów w Polsce osiągnęła w 2017 r. rekordowe rozmiary.

- W 2017 roku do budżetu z akcyzy za wyroby tytoniowe wpłynęło aż 18,8 mld zł - wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ogólnie w tym roku państwowa kasa z akcyzy (za wszystkie produkty, nie tylko te z tytoniem) uzyskała 68,8 mld zł. Większy udział w akcyzie niż tytoń miały jedynie paliwa.

Dochody z akcyzy na papierosy i inne wyroby tytoniowe w 2017 r. były o 1,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Co ciekawe, bardzo rośnie również produkcja papierosów w Polsce. W 2017 roku zwiększyła się o ponad 16 proc. Łącznie wyprodukowano w tym roku w Polsce aż 204 mld sztuk papierosów.

Według raportu zysk netto zakładów polskich przemysłu tytoniowego wyniósł w 2017 r. 436 mln zł. To o ponad 35 proc. więcej niż przed rokiem. Spada natomiast produkcja tytoniu do palenia - w 2017 skurczyła się o ok. 9 proc.

- Ta branża ma kluczowe znaczenie dla budżetu państwa z uwagi na duży udział podatków pośrednich od wyrobów tytoniowych w ogólnych wpływach budżetowych - konkludują autorzy raportu.

