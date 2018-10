oprac. Przemysław Ciszak 1 godzinę temu

Polacy pożyczyli budżetowi prawie 9 mld zł. Rekordowe kwoty w obligacjach skarbowych

To najwyższy wynik w historii. A prognozy są jeszcze lepsze. Jeśli do końca roku w podobnym stopniu Polacy będą inwestować w skarbowe papiery wartościowe, to może się okazać, że minister finansów będzie miał do dyspozycji nawet 12 mld zł.

