Paweł Gruza żegna się z ministerstwem finansów. Może pójść do KGHM

Wiceminister Paweł Gruza odejdzie z Ministerstwa Finansów. Wśród powodów jego decyzji są kwestie finansowe i spięcia z szefową resortu Teresą Czerwińską.

O odejściu wiceministra pisze "Puls Biznesu". W ostatnich tygodniach spekuluje się, że Paweł Gruza jest zainteresowany objęciem stanowiska w zarządzie KGHM - pisaliśmy o tym w money.pl na początku sierpnia.

We wtorek 21 sierpnia w KGHM-ie odbyły się przesłuchania kandydatów na dwa wakaty (wiceprezesa ds. rozwoju i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych). Z informacji, do których dotarł "Puls Biznesu" wynika, że jednym z siedmiu kandydatów był właśnie Paweł Gruza, do niedawna odpowiedzialny w resorcie finansów za uszczelnienie systemu podatkowego.

"Elokwentny, pewny siebie, łatwo nawiązujący kontakty, komunikujący się w językach obcych, co w koncernie miedziowym jest umiejętnością bardzo obecnie pożądaną. Ma sporo atutów, by ubiegać się o to stanowisko" - pisze "PB" o Gruzie.

Przyczyn odejścia z Ministerstwa Finansów może być kilka. Pierwsza to kwestia ambicji, ale nie mniej istotne mogą być kwestie finansowe. Przed objęciem stanowiska w resorcie Paweł Gruza, prawnik, pracował w kancelarii podatkowej, gdzie zarabiał znacznie więcej niż na kluczowym stanowisku w ministerstwie.

- Po dwóch latach przejadania oszczędności refleksja nad kontynuacją pracy wydaje się jak najbardziej logiczna – mówi w rozmowie z "PB" pragnący zachować anonimowość informator.

Nie bez znaczenia jest zapewne również konflikt Gruzy z jego przełożoną Teresą Czerwińską. Ich wzajemne relacje od początku nie były najlepsze. Gdy na fotelu ministra zwolniło się miejsce po Mateuszu Morawieckim, wielu zakładało, że to właśnie Gruza stanie na czele resortu. Obaj panowie blisko ze sobą współpracowali.

- To są dwie silne osobowości. Teresa Czerwińska nie miała zamiaru być malowaną szefową, a Pawłowi Gruzie trudno było podporządkować się wszystkim jej decyzjom – mówi "Pulsowi Biznesu" inny informator.

