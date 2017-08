Nowe metody uszczelniania systemu podatkowego. Dochody budżetu mają szybko rosnąć

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada m.in. rozbudowę aparatu analitycznego skarbówki

Mechanizm podzielonej płatności, kasy fiskalne on-line, monitoring i nadzór nad krajową produkcją tytoniu. To tylko niektóre z nowych metod uszczelniania systemu podatkowego, jakie zapowiedział resort Mateusza Morawieckiego. Wicepremier chce dalej rozbudowywać zdolności analityczne aparatu skarbowego, a nawet korzystać z zagranicznych źródeł danych.

We czwartek rząd przedstawił wstępny projekt budżetu na 2018 rok. Ministerstwo Rozwoju i Finansów przyjęło, że dochody budżetu wyniosą w przyszłym roku 355,7 mld zł. To aż o 30,3 mld zł więcej, niż ma wpłynąć do kasy państwa w tym roku.

Skąd wziąć ma się tak duży wzrost wpływów do budżetu? Szef resortu rozwoju i finansów oczekuje, że aż o 15 proc. wzrosną wpływy z VAT, dając kwotę 166 mld zł. To aż o 22,6 mld zł więcej, niż zapisano w projekcie budżetu na 2017 rok.

Tak duży wzrost wpływów z VAT ma być możliwy z jednej strony dzięki utrzymaniu szybkiego tempa wzrostu gospodarczego, ale z drugiej - dzięki coraz skuteczniejszemu uszczelnianiu systemu podatkowego.

W opublikowanym we czwartek komunikacie, resort Morawieckiego zadeklarował, że chce kontynuować dotychczasowe działania zmierzające do uszczelniania systemu podatkowego, a także przedstawił nowe metody, jakie chce wprowadzić w 2018 roku. Oto one:

rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego. Resort finansów chce tworzyć wyspecjalizowane zespoły analityczne, rozszerzać stosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), wykorzystywać zagraniczne źródła danych i centralizować proces analiz.

wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

wprowadzenie systemu STIR, który ma przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line. Ze względu na koszty, wprowadzanie kas, które łączą się z serwerami Ministerstwa Finansów ma być rozłożone w czasie

objęcie monitoringiem i nadzorem krajowej produkcji tytoniu. Ma to umożliwić uszczelnienie systemu podatkowego w sektorze obrotu suszem tytoniowym

Resort Morawieckiego zapowiedział też opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

MF mówi także o uszczelnieniu systemu podatkowego w wielu innych branżach i kategoriach towarów.

To jeszcze nie wszystko. W wywiadzie dla czwartkowego "Dziennika Gazety Prawnej" wiceminister finansów Paweł Gruza zapowiedział, że jego resort będzie coraz skuteczniej walczył z pustymi fakturami.

- Będziemy mieli możliwość bardzo precyzyjnego określania nabywców i odbiorców tego typu dokumentów. Spowoduje to, że podatnik, który zdecyduje się na zakup pustej faktury, będzie musiał liczyć się z bardzo bolesnymi konsekwencjami takiego ruchu - powiedział Gruza. - Będziemy mieli też możliwości sięgania wstecz w odniesieniu do pustych faktur - dodał.

Paweł Gruza powiedział, że resort finansów będzie wkrótce podejmował "przełomowe" decyzje w sprawie wprowadzenia centralnego rejestru faktur. Jak zadeklarował, rozwiązania te będą maksymalnie uwzględniać interes przedsiębiorców.