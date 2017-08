Projekt budżetu na 2018 rok: deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł. Szydło: pełne finansowanie 500+ i Mieszkanie+

Fot. Krystian Dobuszyński/REPORTER 24.08.2017, Warszawa. Beata Szydło w czasie posiedzenia rządu. Premier zapewniła, że projekt budżetu 2018 r. przewiduje pełne finansowanie programu 500+

- Wstępny projekt budżetu na 2018 r. został przyjęty, uzgodniony i przesłany do konsultacji społecznych - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Jej zdaniem to budżet "dobry, prorozwojowy".

Aktualizacja 18:27

Ze wstępnego projektu budżetu na 2018 r. wynika, że dochody budżetu w 2018 r. wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. Oznacza to, że deficyt nie przekroczy w przyszłym roku 41,5 mld zł. Zakładany wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów podkreśliło w komunikacie, że projekt budżetu spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Resort rozwoju i finansów pisze, że założono znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Z kolei wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego.

Na system ochrony zdrowia przeznaczono o niemal 6 mld zł więcej niż w 2017 roku, a na obronność o 4 mld zł więcej.

Według resortu Mateusza Morawieckiego tak istotny wzrost finansowania celów społecznych i związanych z bezpieczeństwem "może być bezpiecznie realizowany dzięki skutecznej odbudowie różnych dochodów budżetowych i uszczelnieniu systemu podatkowego".

Pełne finansowanie programów 500+ i Mieszkanie+

Beata Szydło zapewniła na konferencji prasowej, że projekt przewiduje nie tylko pełne finansowanie programu 500+, ale również środki, które będą przeznaczone w krajowym systemie nieruchomości na realizację programu Mieszkanie+.

- To jest projekt wstępny, kierowany do konsultacji społecznych. Zostały w nim ujęte wszystkie najważniejsze programy, projekty realizowane przez rząd - powiedziała.

- To są oczywiście środki, które pozwolą nam na zagwarantowanie podwyżek dla nauczycieli po wprowadzonej reformie, to są środki, które są przeznaczone na modernizację służb mundurowych i oczywiście na rozwój polskiej armii, zgodnie z tymi zaleceniami, założeniami, które my, jako członkowie NATO musimy stosować i do czego się zobowiązaliśmy - powiedziała.

- Myślę, że jest to budżet dobry, jest to budżet, który jest prorozwojowy, budżet, który daje szanse na to, żeby te wszystkie ważne projekty społeczne były realizowane - oceniła premier.