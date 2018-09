Paweł Surówka: ambicją PZU jest zostać graczem regionalnym

Ambicją PZU jest stać się regionalnym graczem - powiedział w rozmowie z money.pl prezes spółki Paweł Surówka. Jak mówił, firma dąży do tego, żeby mieć dobre produkty, które mogłaby eksportować.

Surówka przekonywał, że jego spółka jest w stanie zarabiać nie tylko na jednym produkcie, ale może być dochodowa także w innych obszarach, oprócz ubezpieczeń np. w sektorze usług bankowych, zarządzania aktywami, czy w sektorze rozwiązań dla zdrowia. Według niego PZU to grupa, która jest stabilna, mocna na rynku, ale nie porzuciła ambicji wzrostowych.Prezes PZU, z którym money.pl rozmawiał w Londynie w związku z zakwalifikowaniem przez agencję FTSE Russell Polski do rynków rozwiniętych , zaznaczył, że dla jego spółki to bardzo dobra wiadomość. - PZU tylko i wyłącznie korzysta z tego, że Polska została uznana za rynek rozwinięty.

Baza inwestorów, którzy wspierają nas kapitałowo to bardzo mocny element. Jesteśmy jedną z ośmiu spółek, które zostały włączone w prestiżowy indeks Stoxx 600 - dodał.

