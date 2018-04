Nie zapłacisz podatku od kryptowalut? Ministerstwo Finansów się ugina

Fot. PHILIPPE LOPEZ/AFP/EastNews Ministerstwo Finansów zdecydowało się ulżyć inwestującym w kryptowaluty.

Aby nie płacić Podatku od Czynności Cywilnoprawnych (PCC) inwestor musi jedynie udowodnić, że nie ma jak tego zrobić. Skarbówka obiecuje łagodne podejście.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się ulżyć inwestującym w kryptowaluty. Uznało, że podatek od czynności cywilnoprawnych łamie tak zwaną zasadę "dogodności opodatkowania" – podaje RMF24.

Wcześniej resort wydawał się nieugięty. Na początku kwietnia przypominał o konieczności rozliczenia się w PIT oraz konieczności zapłacenia PCC. Podczas gdy ten pierwszy podatek zostaje, z drugiego inwestor może być zwolniony.

Może jednak oznacza, że wcale nie musi. Jak pisze RMF24, fiskus zakłada, że jeśli osoba zajmująca się kryptowalutami ma możliwość opłacenia podatku, to powinna to zrobić. Jeśli nie jest w stanie, wówczas może liczyć na przychylne oko organów skarbowych.

Ministerstwo Finansów ma problem z kryptowalutami





- Funkcjonuje zasada dogodności opodatkowania. Jeśli możemy się rozliczyć, jest to realne i możliwe, to powinniśmy to rozliczyć. PCC jest w tej chwili kwestionowany przez to, że nie ma dogodności opodatkowania. Trudno opodatkować trzysta, czterysta czy tysiąc transakcji u jednego podatnika i zmusić go do składania PCC za każdym razem – wyjaśnia wiceminister finansów Paweł Cybulski cytowany przez RMF24. - W związku z tym widzimy już, i idziemy w tym kierunku, że nie ma dogodności opodatkowania w podatku PCC. To podatek, który nie jest dostosowany do realiów kryptowalut - dodaje minister.

Jak informowaliśmy w money.pl, na początku kwietnia, fundacja Trading Jam napisała w tej sprawie list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Ostrzegała, że skarbówka zostanie zalana setkami tysięcy deklaracji, a wszyscy przedsiębiorcy i osoby fizyczne zajmujące się kryptowalutami i technologią blockchain na stałe opuszczą Polskę.

Organizacja zrzeszająca ponad 20 tysięcy inwestorów i traderów, także z rynku kryptowalut, przekonywała, że aby takie firmy jak Googole czy Yahoo powstawały w kraju, a rewolucja technologiczna miała szansę się rozwijać, potrzeba prostego i stabilnego prawa.

