Pensje parlamentarzystów w dół. "To populizm"

Dzięki obniżeniu pensji posłów zyskamy około 13 mln zł rocznie. Kolejne kilka milionów dzięki oszczędnościom na senatorach. - Dla budżetu państwa to żadna ulga - ocenia w programie "Money. To się liczy" Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak pokazuje ekspert, te pieniądze to bardzo niewiele w porównaniu do całkowitych wydatków państwa, które wynoszą 700 mld zł.

To, co jest bardziej problematyczne, to wynagrodzenia ministrów. Czy za te pensje znajdziemy ekspertów? - pyta Łaszek. Więcej w materiale wideo.

