Pensje pielęgniarek w górę. Na razie to tylko projekt przyjęty przez rząd

Fot. Robert Wozniak

Rząd przyjął projekt ustawy o podniesieniu pensji minimalnej pracownikom systemu służby zdrowia – zarówno zajmującym stanowiska medyczne, jak i niemedyczne. Dokument przewiduje, że od końca 2021 r. nikt nie powinien zarabiać mniej niż 2664 zł brutto.

Przyjęty projekt przygotowany w Ministerstwie Zdrowia wprowadza po raz pierwszy próg minimalnej pensji zasadniczej dla personelu niemedycznego, czyli np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych.

Dokument zakłada, że dla tej grupy stosowany będzie współczynnik 0,53. Oznacza to, że właśnie przez taką wartość pomnożona zostanie przeciętna miesięczna pensja w gospodarce narodowej z roku poprzedniego. Uwzględnienie zastosowanych na potrzeby projektu prognoz makroekonomicznych pokazały, że dzięki temu pensja pracowników niemedycznych systemu służby zdrowia nie będzie niższe niż 2664 zł.

Dosyć istotną zmianą w stosunku do wielu nowelizacji z lat poprzednich jest fakt, że mowa w nim o wynagrodzeniu zasadniczym brutto. To oznacza, że dopiero od wspomnianej kwoty liczone będą dodatki do pensji. W podnoszeniu wynagrodzeń do 2021 r. mają uczestniczyć przedstawiciele pracowników. Dopiero brak porozumienia z nimi, przyzna odpowiedzialnym za prowadzenie podmiotu leczniczego, prawo do samodzielnego wydawania zarządzenia o sposobie podwyższania wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będzie musiało być zgodne z ustawą.

Nowelizacja ma podnieść także pensje części pielęgniarek i położnych. Zatrudnione na stanowiskach wymagających wykształcenia magisterskiego, ale nie mających specjalizacji, zostaną przeniesione do wyższej grupy zawodowej (obecnie są tam tylko pielęgniarki i położne ze specjalizacją). Podstawa ich pensji wzrośnie – współczynnik podskoczy z 0,64 do 0,73. Minimalną kwotą brutto powinno być zatem 3669 zł.

"Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pracy, na którym wymagane jest posiadanie specjalizacji, niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku studiów, będą miały jednakowy współczynnik pracy, jak pielęgniarki i położne bez specjalizacji, które są zatrudnione na stanowiskach wymagających tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo" - poinformowano w komunikacie CIR.

Przepisy mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, przyjęcie ustawy wprowadzi wymóg obliczania i obowiązywania podwyżek dla pielęgniarek od lipca 2018 r.

