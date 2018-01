PERN podpisał umowy na budowę dwóch nowych zbiorników na ropę

Fot. LASKI DIFFUSION/EASTNEWS

PERN podpisał umowy z konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa dotyczące budowy dwóch nowych zbiorników na ropę - po 100 tys. metrów sześciennych każdy. Wartość kontraktu to blisko 143 mln zł.

- Rozbudowa naszych pojemności magazynowych to konieczność bo oczekują tego nasi klienci. Coraz więcej ropy trafia do nas drogą morską. Dlatego zdecydowaliśmy o realizacji tego projektu. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że budowa nowych pojemności w gdańskiej bazie to dopiero początek ambitnego programu inwestycyjnego, który sięga 2020 r. - powiedział wiceprezes Tadeusz Zwierzyński.

Jeszcze w 2018 roku PERN zamierza zakończyć pierwszy etap rozbudowy pojemności w obszarze paliw. Chodzi o niemal 130 tys. m?. Nowe zbiorniki powstaną tam gdzie jest największy popyt klientów - czyli w bazach w Nowej Wsi Wielkiej i Koluszkach.

- Do realizacji projektu przystąpimy niezwłocznie po podpisaniu kontraktu. Na wybudowanie zbiorników mamy 25 miesięcy, co oznacza, że w pierwszym kwartale 2020 roku PERN będzie miał już do dyspozycji nowe pojemności magazynowe - powiedział prezes Mostostalu Płock Maciej Barycki.

Na początku stycznia podano, że oferty Mostostalu Warszawa, jako partner konsorcjum (wraz z Mostostal Płock jako lider) została wybrana przez PERN jako najkorzystniejsza przy realizacji inwestycji pn. "Generalne wykonawstwo - rozbudowa parku zbiornikowego w bazie Gdańsk". Cena zaoferowana przez konsorcjum wyniosła 142,95 mln zł netto.

Podstawowa działalność PERN to eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwiają dwie nitki rurociągu "Przyjaźń", biegnące z Adamowa położonego przy granicy Polski z Białorusią do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Spółka posiada też sieć rurociągów produktowych oraz realizuje usługę magazynowania ropy naftowej.